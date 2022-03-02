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Чемпион мира по фридайвингу задержит дыхание на час, чтобы собрать 20 тысяч долларов для детей в бомбоубежищах

Автор: Людмила Жукова

Чемпион мира по фридайвингу William Trubridge задержит дыхание на час, чтобы собрать 20 тысяч долларов для детей в бомбоубежищах.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Спортсмен рассказал, что украинский народ подвергся вторжению российских военных, и украинское мирное население находится в большой опасности.

"Чтобы собрать деньги на еду и припасы для их выживания, а впоследствии, надеюсь, на восстановление Украины, я попробую проплыть как можно дальше под водой за один час, серией 25-метровых кругов", - написал он.

"Все круги будут проходить без дыхания или использования ласт, в соответствии с правилами фридайвинга "динамическое апноэ без ласт". Этот вид плавания является частью моего обучения по фридайвингу для установления мировых рекордов глубины, но я никогда не пытался увидеть, как далеко я могу пройти за один час. Я надеюсь сделать по крайней мере 100 кругов, возможно, даже 120 (что было бы 3 км)", - отмечает спортсмен.

"Вы можете поддержать кампанию суммой за круг или единственным пожертвованием. Каждая копейка помогает, и все это будет немедленно передано через украинский распределительный центр семьям, которые сейчас находятся в приютах и бомбоубежищах, в которых сокращаются запасы", - сказано в посте.

Ссылка на помощь.

Спасибо за поддержку, Слава Украине!

Напомним, что суд в Гааге на следующей неделе проведет слушания по геноциду по иску Украины против России.

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