Суд в Гааге на следующей неделе проведет слушания о геноциде по иску Украины против России

Международный суд ООН в Гааге начнет со следующей недели слушания по иску Украины против России о привлечении к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы суда.

Слушания в суде в Гааге назначены на понедельник и вторник, 7 и 8 марта.

"7 и 8 марта 2022 года МС проведет публичные слушания по делу "Обвинение в геноциде" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против РоссийскойФедерации)", - указано в публикации.

Суд в Гааге начнет слушания о зверствах российских войск в Украине (фото: twitter.com/CIJ_ICJ)

Украинская сторона требует привлечь к ответственности российское руководство из-за развязанной войны против нашей страны.