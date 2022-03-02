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Суд в Гааге на следующей неделе проведет слушания о геноциде по иску Украины против России

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 03:37
Суд в Гааге на следующей неделе проведет слушания о геноциде по иску Украины против России Фото: суд в ООН начнет слушания по иску Украины к России (ua.news)
Автор: Владимир Костырин

Международный суд ООН в Гааге начнет со следующей недели слушания по иску Украины против России о привлечении к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении преступления геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы суда.

Слушания в суде в Гааге назначены на понедельник и вторник, 7 и 8 марта.

"7 и 8 марта 2022 года МС проведет публичные слушания по делу "Обвинение в геноциде" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него (Украина против РоссийскойФедерации)", - указано в публикации.

Суд в Гааге на следующей неделе проведет слушания о геноциде по иску Украины против России

Суд в Гааге начнет слушания о зверствах российских войск в Украине (фото: twitter.com/CIJ_ICJ)

Украинская сторона требует привлечь к ответственности российское руководство из-за развязанной войны против нашей страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал признать Россию террористическим государством.

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