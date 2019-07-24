Человечество в опасности: по всему миру распространяется новый "супергрибок"

Ученые всего мира бьют тревогу, так как по миру стремительно распространяется сверхстойкий грибок Candida auris, который имеет очень большую устойчивость к лекарствам и может вызвать тяжелое заражение крови. Об этом сообщает ТСН.

"Супергрибок" был обнаружен впервые 10 лет назад и за последние годы заболевания были зафиксированы более чем в 30 странах мира, включая США, Австралию, Германию, Израиль, Южную Африку и Индию. Ученые долго не могли понять, каким образом грибок может так стремительно двигаться по планете и вызывать у людей серьезное заболевание, которое ведет к тяжелому поражению крови.

"Это дрожжи, которые ведут себя как бактерии", - объяснил Том Чиллер, специалист по грибковым заболеваниям. Он добавил, что другие виды этого же грибка Candida и ранее присутствовали в теле человека – на коже, в кишечнике и если в организме нет дисбаланса, то серьезных поражений и заболеваний он не вызывает. А вот дисбаланс, который появляется после употребления сильных антибиотиков, мог вызвать распространение Candida и кандидоз в организме человека.

Новый супергрибок (tsn.ua)

А новый супергрибок ведет себя совсем иначе. Он передается непосредственно от человека к человеку, а также в медицинских учреждениях, так как его следы остаются на поверхностях и оборудовании.

"Аргумент, который мы приводим на основе сравнения с другими близкими родственниками грибов, заключается в том, что по мере того, как климат становится теплее, некоторые из организмов, включая Candida auris, адаптируются к более высоким температурам, и при этом могут прорываться через защитные механизмы человека, как температура", - сообщается в новом исследовании в журнале mBIO.

Предположительно, этот грибок ранее существовал в окружающей среде, на водно-болотных угодьях, а потом мутировал и начал заражать птиц, а те в свою очередь – человека.

Анализы ДНК показывают, что в пределах одного региона штаммы грибка идентичны, а вот в разных странах – отличаются. И самое опасное – это, что ученые обнаружили 5-6 миллионов различных видов грибка. Они не все опасны, но несколько сотен из них могут вызвать серьезные заболевания у человека, которые не поддаются лечению обычными лекарственными средствами.

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