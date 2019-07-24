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Человечество в опасности: по всему миру распространяется новый "супергрибок"


Специалисты обнаружили, что грибок очень быстро распространяется по миру

Ученые всего мира бьют тревогу, так как по миру стремительно распространяется сверхстойкий грибок Candida auris, который имеет очень большую устойчивость к лекарствам и может вызвать тяжелое заражение крови. Об этом сообщает ТСН.

"Супергрибок" был обнаружен впервые 10 лет назад и за последние годы заболевания были зафиксированы более чем в 30 странах мира, включая США, Австралию, Германию, Израиль, Южную Африку и Индию. Ученые долго не могли понять, каким образом грибок может так стремительно двигаться по планете и вызывать у людей серьезное заболевание, которое ведет к тяжелому поражению крови.

"Это дрожжи, которые ведут себя как бактерии", - объяснил Том Чиллер, специалист по грибковым заболеваниям. Он добавил, что другие виды этого же грибка Candida и ранее присутствовали в теле человека – на коже, в кишечнике и если в организме нет дисбаланса, то серьезных поражений и заболеваний он не вызывает. А вот дисбаланс, который появляется после употребления сильных антибиотиков, мог вызвать распространение Candida и кандидоз в организме человека.

Новый супергрибок (tsn.ua)

А новый супергрибок ведет себя совсем иначе. Он передается непосредственно от человека к человеку, а также в медицинских учреждениях, так как его следы остаются на поверхностях и оборудовании.

"Аргумент, который мы приводим на основе сравнения с другими близкими родственниками грибов, заключается в том, что по мере того, как климат становится теплее, некоторые из организмов, включая Candida auris, адаптируются к более высоким температурам, и при этом могут прорываться через защитные механизмы человека, как температура", - сообщается в новом исследовании в журнале mBIO.

Предположительно, этот грибок ранее существовал в окружающей среде, на водно-болотных угодьях, а потом мутировал и начал заражать птиц, а те в свою очередь – человека.

Анализы ДНК показывают, что в пределах одного региона штаммы грибка идентичны, а вот в разных странах – отличаются. И самое опасное – это, что ученые обнаружили 5-6 миллионов различных видов грибка. Они не все опасны, но несколько сотен из них могут вызвать серьезные заболевания у человека, которые не поддаются лечению обычными лекарственными средствами.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые предсказали скорую гибель человечества.

А также рассказывали о том, что исследователи предрекли человечеству скорую гибель из-за удушья.

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