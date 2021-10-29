Человечество в огромной опасности: ученые назвали признаки приближающейся катастрофы

Ученые отмечают, что повышение температуры воздуха является основной движущей силой для образования таких катастроф, как частые и интенсивные лесные пожары, засухи, штормы и наводнения. Резкие перепады тепла и периоды "теплых волн" негативно сказываются на сельском хозяйстве и могут стать катастрофическими для жителей Земли.

"Наводнение – это несколько смертей, может быть, несколько десятков. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда у нас очень сильная "волна" жары. И мы знаем, что эти "волны" тепла умножаются", - рассказал климатолог Роберт Вотар.

В недавнем отчете ООН говорится, что если мир потеплеет еще на два градуса, то четверть населения Земли начнет сталкиваться с серьезными "волнами тепла" не реже одного раза в пять лет.

Пример того, как это может воздействовать на население Земли видно уже – с резкими волнами сильного повышения температуры за последнее время столкнулись жители Индии, Африки, от Долины Смерти до Ближнего Востока.

Такое потепление сделало обычную жизнь просто невыносимой. Жители Западной Канады почувствовали на себе в 2021 году "теплый купол", который сделал их жизнь невозможной вне помещений и привел к смерти людей.

"Даже устойчивые к жаре животные страдают, сельское хозяйство страдает, такая жара может повлиять на производство питания", - отмечает ученый Джордж Зиттис из Кипрского института.

В самом жарком месте планет – Долине Смерти в США, была зафиксирована температура в +54 градуса. И такое повышение температуры климатологи отмечают уже второй год подряд. Лето 2021 года в США стало самым жарким за всю историю наблюдений.

"Если вы посмотрите на среднюю температуру в Долине Смерти, то за последние 20 лет она стала намного выше, чем была ранее", - отмечают работники парка.

Эксперты предупреждают о том, что рекордные температуры и смертельные волны тепла будут нарастать и учащаться, если мир не начнет работу над замедлением климатических изменений.