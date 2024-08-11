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"Чекаю, коли зможу приїхати у Маріуполь": історія Віктора з Луганщини у музеї "Голоси мирних"

Неділя 11 серпня 2024 19:54
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"Чекаю, коли зможу приїхати у Маріуполь": історія Віктора з Луганщини у музеї "Голоси мирних" "Чекаю, коли зможу приїхати у Маріуполь": історія Віктора з Луганщини у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Найстрашніша втрата в житті - втрата дитини. Це точно знає Віктор, переселенець із окупованого Хрустального Луганської області. Він живе із власним страшним горем: його син, військовий полку "Азов", загинув під час оборони Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на історію батька героя для музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

У Хрустальному й досі мешкають батьки Віктора, але йому боляче навіть згадувати про своє місто.

"Я переселенець із Луганської області. Зараз це окупована територія і хоча моє місто перейменовували у Хрустальне, його знову називають по-старому, Красний Луч, бо там російська влада. Для мене вони - нелюди. Росія мене позбавила родичів, рідних, близьких, роботи, рідного дому", - розповідає чоловік.

Віктор разом із дружиною та сином виїхав із міста ще у 2015 році, та найбільша біда чекала на родину попереду. Після початку повномасштабної війни син вирішив стати на захист Батьківщини у лавах ЗСУ. Він загинув у Маріуполі, в бою, випустивши останні снаряди із танку у ворога. Тіло молодого чоловіка досі не знайшли.

"Він прийняв таке рішення… і більше сина в нас нема. Є надія, що ми поїдемо в Маріуполь і будемо шукати його тіло", - ділиться Віктор.

Ця історія увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 110 тисяч історій.

Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Маріуполь
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