"Жду, когда смогу приехать в Мариуполь": история Виктора из Луганщины в музее "Голоса мирных"

Самая страшная потеря в жизни – потеря ребенка. Это точно знает Виктор, переселенец из оккупированного Хрустального Луганской области. Он живет с собственным страшным горем: его сын, военный полк "Азов", погиб во время обороны Мариуполя.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на историю отца героя для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В Хрустальном до сих пор живут родители Виктора, но ему больно даже вспоминать о своем городе.

"Я переселенец из Луганской области. Сейчас это оккупированная территория и хотя мой город переименовывали в Хрустальное, его снова называют по старинке, Красный Луч, потому что там российская власть. Для меня они - изверги. Россия меня лишила родственников, родных, близких, работы , родного дома", - рассказывает мужчина.

Виктор вместе с женой и сыном выехал из города еще в 2015 году, и самая большая беда ждала семью впереди. После начала полномасштабной войны сын решил стать на защиту Родины в рядах ВСУ. Он погиб в Мариуполе, в бою, выпустив последние снаряды из танка у врага. Тело молодого человека до сих пор не нашли.

"Он принял такое решение… и больше сына у нас нет. Есть надежда, что мы поедем в Мариуполь и будем искать его тело", – делится Виктор.

Эта история вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.