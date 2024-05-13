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Чекайте на хороші новини: тільки ці знаки Зодіаку плакатимуть від щастя

Яким знакам Зодіаку пощастить (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Новий тиждень подарує добрі новини представникам чотирьох знаків Зодіаку. Вони матимуть можливість почати життя без проблем та смутку, а також можуть заплакати, але лише від щастя.

Кому казково пощастить вже цього тижня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Knowinsiders.

Козоріг

Незабаром ви зрозумієте, наскільки важливо вміти тримати себе в руках. Сприймайте всі події, хай навіть деякі з них і будуть дивними, спокійно. І коли ви пройдете це випробування, то почуєте чудові новини, які вас ощасливлять.

Близнюки

Навчіться правильно розставляти пріоритети. Не намагайтеся стрибнути вище голови та приймати імпульсивні рішення. Тільки так ви отримаєте те, що мріяли. Щастя вже близько, готуйтеся зустрічати його з посмішкою.

Овен

Цей тиждень змусить вас плакати, але лише від щастя. Чудові події наповнять ваше життя радістю та успіхом. Ви зможете досягти небувалих висот на роботі та налагодити стосунки зі своєю другою половинкою, або ж зустріти людину, в яку закохаєтеся.

Скорпіон

До кінця цього тижня ви зможете зробити те, що так давно мріяли. Наважтеся перші кроки та виявляйте ініціативу. Не бійтеся своїх почуттів та бажань. Все вийде, важливо лише повірити у диво.

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