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Ждите хороших новостей: только эти знаки Зодиака будут плакать от счастья

Каким знакам Зодиака вскоре повезет (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Новая неделя подарит хорошие новости представителям четырех знаков Зодиака. Они получат возможность начать жизнь без проблем и грусти, а также могут заплакать, но лишь от счастья.

Кому сказочно повезет уже на этой неделе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Козерог

Уже вскоре вы поймете, насколько важно уметь держать себя в руках. Воспринимайте все события, пусть даже некоторые из них и покажутся странными, спокойно. И когда вы пройдете это испытание, то услышите прекрасные новости, которые вас осчастливят.

Близнецы

Научитесь правильно расставлять приоритеты. Не пытайтесь прыгнуть выше головы и принимать импульсивные решения. Только так вы получите то, о чем мечтали. Счастье уже близко, готовьтесь встречать его с улыбкой.

Овен

Эта неделя заставить вас плакать, но лишь от счастья. Чудесные события наполнят вашу жизнь радостью и успехом. Вы сможете достичь небывалых высот на работе и наладить отношения со своей второй половинкой, либо же встретить человека, в которого влюбитесь.

Скорпион

До конца этой неделе вы сможете сделать то, о чем так давно мечтали. Решитесь на первые шаги и проявляйте инициативу. Не бойтесь своих чувств и желаний. Все получится, важно лишь поверить в чудо.

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