Не чекайте болю: гінеколог назвала 6 способів, які допоможуть жінкам під час менструації

Біль при місячних знайома більшості жінок. Хтось переносить менструацію легко, а деяким щастить менше. Деякі способи допоможуть уникнути болю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Sviy.doc .

Коли виникає біль

Лікар акушер-гінеколог Елені Чолас розповіла, що на жаль менструація досі не причина, щоб взяти лікарняний чи отримати вихідний.

Під час менструації слизова оболонка матки відторгає поверхневий шар ендометрію, при цьому можуть частково пошкоджуватися дрібні спіральні судинки матки, які якраз зумовлюють кровотечу.

Паралельно під час цього процесу, для того, щоб відторгнути цей ендометрій, матка періодично скорочується та спазмується. Такі активні рухи матки можуть викликати біль.

За словами лікаря, найчастіше біль виникає:

у перший день критичних днів

за день до менструації

найбільший біль виникає через 24 години після першої крові і проходить через 3 дні

Причини болю

Мова йде про первинну дисменорею:

незмінно виникає біль під час менструації

біль спазматичний, накладається на постійний біль внизу живота

нездужання, втома, нудота, блювота, діарея, біль у попереку та головний біль

Під час вторинної дисменореї:

симптоми зумовлені аномаліями органів

гормональні захворювання

кісти та пухлини яєчників

запальні захворювання

Як уникнути болю

Гінеколог назвала 6 способів самодопомоги, щоб зменшити біль під час менструації:

регулярні фізичні навантаження

прийом знеболювальних (ібупрофен-нурофен 800) за 24 години до початку критичних днів або з першою кров'ю (не чекати болісних відчуттів)

тепла ванна, душ

грілка на низ живота

шерстяний пояс

ще існують гріючі пластирі при менструальних болях

Під час менструації рекомендується поменше сидіти. Лягайте на живіт і зігніть ноги в колінах. Також можна лягти на бік в позі ембріона.