Як відтермінувати менструацію: лікар назвала безпечні способи
Бувають випадки, коли місячні повинні розпочатися не вчасно. Зазвичай це має відбутися перед змаганням, відпусткою або зйомками. Тому жінки іноді хочуть затримати місячні.
Про це розповіла гінеколог Ольга Ващишина в Instagram.
Як відтермінувати менструацію
За словами лікаря, це можна зробити допомогою КОК (комбіновані оральні контрацептиви).
Зокрема, якщо людина п'є КОК, то достатньо не робити перерву, якщо в упаковці 21 таблетка (або не пити останні 7 таблеток, якщо в упаковці 28), а продовжити відразу з нової упаковки.
Тому таким чином можна уникнути кровотечі. Саме так називається штучно створена за допомогою КОК менструація.
Другий спосіб - приймати прогестини за 5-10 днів до передбачуваної менструації та включно з днями місячних. Таким чином менструація розпочнеться через 3-5 днів після відміни препарату.
Чи можна зупинити менструацію, яка вже розпочалась
Лікар каже, що зупинити менструацію, якщо вона вже розпочалася, неможливо. Тому важливо потурбуйтеся про це заздалегідь та обов'язково проконсультуватись з гінекологом.
"І добре обдумайте, чи варті того усі можливі наслідки такої "гри" з менструальним циклом. Адже для прикладу, купатися в морі можна абсолютно спокійно, застосовуючи тампони", - написала гінеколог.
Раніше гінеколог розповідала, як розпізнати тривожні симптоми і чим лікуватися.
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