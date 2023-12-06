Чек-ап организма: что нужно проверять ежегодно, чтобы не болеть

Состояние своего организма следует проверять ежегодно, независимо от того, вас что-то беспокоит или нет. Это нужно, чтобы вовремя "словить" проблемы со здоровьем и быстро устранить их. Некоторые обследования врачи советуют проходить ежегодно, а некоторые - раз в 2-3 года.

Что действительно нужно проверять ежегодно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение семейного врача Диану Прокотовило в Instagram.

Что следует проверять ежегодно

Как отмечает врач, в Украине есть действующий приказ Минздрава № 504 от 19.03.2018, где четко описан список медицинских вмешательств в рамках первичной медицинской помощи для групп пациентов с повышенным риском развития заболеваний.

В этом документе расписано, когда, кому и как часто нужно проводить скрининг наиболее распространенных заболеваний (гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, рак молочной железы, колоректальный рак и рак предстательной простаты).

Что нужно проверять раз в год (Скриншоты)

"Но это далеко не все заболевания, которые мы можем профилактировать. Поэтому отдельно еще напишу несколько более расширенный список обследований, которые стоит пройти. Еще хочу подчеркнуть, что я за обдуманное и оправданное назначение анализов и дополнительных обследований. Поэтому, этот список не является призывом к действию, а только ознакомлением: лучше всего сначала обратиться на консультацию к врачу, где вы расскажете ему о своих жалобах, особенностях, а также семейной истории заболеваний, и уже на основе этих данных врач составит для вас список необходимых обследований", - объясняет специалист.

Она советует проводить следующие базовые обследования:

1. Общий анализ крови, мочи.

2. Глюкоза крови.

3. Липидограмма – должно знать только уровень холестерина, надо понимать еще в каком состоянии фракции холестерина.

4. Анализ крови на витамин D – потому, что дефицит этого витамина крайне часто встречается. И надо понимать исходный уровень витамина D, чтобы знать какую дозу принимать.

5. Анализ крови на ТТГ/Т4 – позволит оценить функцию щитовидной железы. По показаниям еще УЗИ щитовидной железы.

6. Анализ крови на феритин (в период планирования беременности, беременным, женщинам детородного возраста, женщинам в период лактации, у кого обильные менструации, имеющиеся хронические заболевания) – маст хэв для определения латентного железодефицита.

7. Биохимический анализ крови: печеночные, почечные пробы, билирубин, общий белок, мочевая кислота.

8. Хоть раз померить себе артериальное давление (в аптеке или у родителей). И желательно это минимум раз в 2 года делать.

9. Консультация гинеколога. ПАП-тест каждые 3 года+тест на ВПЧ каждые 5 лет. Все зависит от возраста, потому гинеколог уже на осмотре определит тактику обследований. Возможно обсудить вопрос прививки от вируса папилломы человека.

10. Для мужчин – консультация уролога, даже если ничего не беспокоит. Особенно нужно на этапе планирования беременности.

11. УЗИ молочных желез - по показаниям. А вот с 40 лет (если есть факторы риска) - маммография каждые 1-2 года. Если нет факторов риска - с 50 лет каждые 2 года.

12. Наличие прививок

- АДП-М (с 16 лет делается каждые 10 лет)

- от гепатита В (3 дозы)

- от наковыри

- от гриппа (желательно делать в начале осени)

- если не болели ветрянкой, корью - желательно вакцинироваться

- прививка от ВПЧ (после консультации с гинекологом)