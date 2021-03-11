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В Чехії на заробітках трагічно загинула українка: її малюк залишився сиротою

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 10:53
В Чехії на заробітках трагічно загинула українка: її малюк залишився сиротою У Чехії загинула українка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Чехії трагічно загинула молода українка Оксана Василів. Жінка приїхала в країну на заробітки з Івано-Франківської області.

Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Наголошується, що дівчина впала з висоти, коли під нею провалилася скляна підлога в приміщенні банку

Оксана була змушена їздити на заробітки, щоб утримувати дитину і стареньку маму, адже гідної роботи на батьківщині не знайшла. Її син, якому ще не виповнилося і чотирьох років, залишився сиротою.

В Чехії на заробітках трагічно загинула українка: її малюк залишився сиротоюВ Чехії загинула молода українка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях українці висловили співчуття про смерть українки.

  • Як шкода. Молода мама і дитина одна, думаю бабусі ой як важко буде. Та й худенька така, я розумію ще у вазі, так і скільки людей таки тупцювали, а загинула саме вона. Доля жахлива так і десь пішов розкол, ніхто не звернув уваги. Сподіваюся банк виділить кошти для мами, може бути.
  • З правильним є адвокатом, тепер банк виплатить скільки бабла, що дитині на частину життя вистачить.
  • Горе багатогранне. І що загинула молода жінка, і що дитя залишилося сиротою, і країна, яка змусила її залишити немовля і їхати в чужі краї заробляти на хліб.

Як ми писали раніше, в Москві знайшли мертву і виснажену українську письменницю.

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