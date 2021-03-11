В Чехії на заробітках трагічно загинула українка: її малюк залишився сиротою

В Чехії трагічно загинула молода українка Оксана Василів. Жінка приїхала в країну на заробітки з Івано-Франківської області.

Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Наголошується, що дівчина впала з висоти, коли під нею провалилася скляна підлога в приміщенні банку

Оксана була змушена їздити на заробітки, щоб утримувати дитину і стареньку маму, адже гідної роботи на батьківщині не знайшла. Її син, якому ще не виповнилося і чотирьох років, залишився сиротою.

В Чехії загинула молода українка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях українці висловили співчуття про смерть українки.