В Чехії на заробітках трагічно загинула українка: її малюк залишився сиротою
У Чехії загинула українка (колаж РБК-Україна)
В Чехії трагічно загинула молода українка Оксана Василів. Жінка приїхала в країну на заробітки з Івано-Франківської області.
Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Наголошується, що дівчина впала з висоти, коли під нею провалилася скляна підлога в приміщенні банку
Оксана була змушена їздити на заробітки, щоб утримувати дитину і стареньку маму, адже гідної роботи на батьківщині не знайшла. Її син, якому ще не виповнилося і чотирьох років, залишився сиротою.
В Чехії загинула молода українка (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
В коментарях українці висловили співчуття про смерть українки.
- Як шкода. Молода мама і дитина одна, думаю бабусі ой як важко буде. Та й худенька така, я розумію ще у вазі, так і скільки людей таки тупцювали, а загинула саме вона. Доля жахлива так і десь пішов розкол, ніхто не звернув уваги. Сподіваюся банк виділить кошти для мами, може бути.
- З правильним є адвокатом, тепер банк виплатить скільки бабла, що дитині на частину життя вистачить.
- Горе багатогранне. І що загинула молода жінка, і що дитя залишилося сиротою, і країна, яка змусила її залишити немовля і їхати в чужі краї заробляти на хліб.
Як ми писали раніше, в Москві знайшли мертву і виснажену українську письменницю.