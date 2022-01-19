Частый прием этого популярного витамина повышает риск кровоизлияния в мозг на 22%

Согласно исследованию, проведенному под руководством научного сотрудника Центра женского здоровья им. Бригама в Бостоне (США) Маркуса Шюркса, добавки с витамином Е могут увеличить риск геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг) на 22% и снизить риск ишемического инсульта (инфаркт мозга) на 10%.

Как отметили авторы научной публикации, учитывая "относительно небольшое снижение риска ишемического инсульта и, как правило, более тяжелый исход геморрагического инсульта", неизбирательное широкое использование витамина Е следует ограничить.

Однако команда ученых отметила, что витамин Е не оказывает существенного влияния на общий риск инсульта.

Так, всего было зарегистрировано 223 геморрагических инсульта среди 50 334 человек, принимавших добавки витамина Е.

В целом же исследователи рассмотрели девять международных испытаний, в которых участвовало более 118 000 человек. В общей сложности 59 357 участников принимали добавки с витамином Е, а остальные - просто плацебо.

Основываясь на своих выводах, исследователи подсчитали, что на каждые 1250 человек, принимающих витамин Е, может приходиться один дополнительный геморрагический инсульт. С другой стороны, один ишемический инсульт можно было бы предотвратить на каждые 476 человек, которые принимали витамин Е.

В службе здравоохранения подчеркивают, что получить необходимое количество витамина Е можно питаясь разнообразной и сбалансированной пищей. И предупреждают, что прием добавок с витамином Е в большом количестве может навредить.

Отдельные группы исследований показали, что регулярное потребление 400 мг витамина Е может увеличить риск рака легких.

Так, в исследовании, проведенном Вашингтонским университетом в Сиэтле, группа ученых обнаружила, что прием 400 мг витамина Е в течение 10 лет увеличивает риск развития рака легких на 28%. А прием 100 мг витамина каждый день повышал риск заболевания на 7%.

Хорошими источниками витамина Е являются, в частности, растительные масла: такие, как подсолнечное, соевое, кукурузное, оливковое, рапсовое. А также семена орехов и семена пшеницы, содержащиеся в злаках.