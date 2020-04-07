Частое мытье рук: Супрун рассказала, как избежать проблем с кожей после антисептиков

Коронавирус в Украине зафиксирован у более 1 300 человек. Инфекция распространяется, и правительство усилило карантин. Чтобы не заразиться люди часто моют руки и используют антисептики, и у некоторых это привело к проблемам с кожей. Уляна Супрун рассказала, как позаботиться о коже своих рук.

Бывший руководитель Минздрава на своей странице в Facebook отметила, что дезинфекторы на основе спирта или хлоргексидина редко вызывают аллергию или дерматит при условии, что они не содержат ароматизаторов или красителей.

При этом чем концентрированнее спирт в антисептике, тем сильнее сушится кожа. А изопропанол сушит сильнее, этанола. Дерматит вызывают обычно не этанол и изопропанол, а другие обеззараживающие вещества, например йодоформ, хлоргексидин, триклозан.

Также аллергию или дерматит, могут вызывать ароматизаторы, бензиловый, стеариновый и изостеариновий спирт, миристиловий спирт, феноксиэтанол, парабены и безалконий хлорид.

Как уберечь свои руки

Антисептик должен быть на основе спирта, возможно, иметь глицерин для смягчения кожи, и больше ничего может не содержать дополнительно.

Мойте руки как минимум 20-30 секунд в теплой, а не горячей воде, и не берите слишком много жидкого мыла - оно должно хорошо смыться, не оставив руки скользкими. Твердым мылом пользоваться вполне можно. Если вы помыли руки с мылом, то купать их в спирте этот раз уже не нужно.

У вас должно быть собственное полотенце, каждый раз вытирайте им руки насухо после мытья. Вне дома, лучше вытирать руки бумажными салфетками, если нет своего полотенца. При этом воздушных сушилок лучше избегать, так как они также могут быть источниками бактериального или вирусного загрязнения и еще более сильной потери влаги кожи.

Ходить с мокрыми руками - вредно, ведь они обветриваются, даже когда нет угрозы заразиться вирусом. В ветреные весенние дни можно дальше носить трикотажные перчатки - они спасут руки от обветривания. Главное - не касаться руками в перчатках лицо и регулярно их стирать.

Обязательно пользуйтесь кремами, лосьонами или даже питательными масками для рук. Это касается всех: и женщин, и мужчин. Можно наносить средство по уходу за руками каждый раз после мытья и перед сном.

Для лучшего питания можно нанести обильный слой крема, надеть хлопчатобумажные или льняные перчатки, и так спать. Для очень сухих рук советуют использовать вазелин - он создаст защитный слой и предотвратит потерю влаги кожей. Еще одним действенным средством поддержания кожи является увлажнение воздуха.

Напомним, что Супрун рассказала, как не испортить здоровье на карантине.