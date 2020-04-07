Часте миття рук: Супрун розповіла, як уникнути проблем з шкірою після антисептиків

Коронавірус в Україні зафіксований у понад 1 300 осіб. Інфекція поширюється й уряд посилив карантин. Щоб не заразитися люди часто миють руки та використовують антисептики, і у деяких це призвело до проблем зі шкірою. Уляна Супрун розповіла, як подбати про шкіру рук.

Колишній керівник МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що дезінфектанти на основі спирту або хлоргексидину рідко викликають алергію або дерматит за умови, що вони не містять ароматизаторів чи барвників.

При цьому чим концентрованіший спирт в антисептику, тим сильніше сушиться шкіра. А ізопропанол сушить сильніше, етанолу. Дерматит викликають зазвичай не етанол і ізопропанол, а інші знезаражувальні речовини, наприклад йодоформ, хлоргексидин, триклозан.

Також алергію або дерматит, можуть викликати ароматизатори, бензиловий, стеариновий і ізостеариновий спирт, міристиновий спирт, феноксіетанол, парабени та безалконій хлорид.

Як уберегти свої руки

Антисептик повинен бути на основі спирту, можливо, мати гліцерин для пом'якшення шкіри, і більше нічого не може містити додатково.

Мийте руки як мінімум 20-30 секунд теплою, а не гарячою водою, і не беріть занадто багато рідкого мила - воно має добре змитися, не залишивши руки слизькими. Твердим милом користуватися цілком можна. Якщо ви помили руки з милом, то купати їх в спирті ще раз вже не потрібно.

У вас має бути власний рушник, кожен раз витирайте їм руки насухо після миття. Поза домом, краще витирати руки паперовими серветками, якщо немає свого рушника. При цьому повітряних сушарок краще уникати, оскільки вони також можуть бути джерелами бактеріального або вірусного забруднення і ще більш сильної втрати вологи шкіри.

Ходити з мокрими руками - шкідливо, адже вони обвітрюються, навіть коли немає загрози заразитися вірусом. У вітряні весняні дні можна далі носити трикотажні рукавички - вони врятують руки від обвітрювання. Головне - не торкатися руками в рукавичках обличчя і регулярно їх прати.

Обов'язково користуйтеся кремами, лосьйонами або навіть живильними масками для рук. Це стосується всіх: і жінок, і чоловіків. Можна наносити засіб по догляду за руками щоразу після миття і перед сном.

Для кращого впитування можна нанести рясний шар крему, надіти бавовняні або лляні рукавички, і так спати. Для дуже сухих рук радять використовувати вазелін - він створить захисний шар і запобігає втраті вологи шкірою. Ще одним дієвим засобом підтримки шкіри є зволоження повітря.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як не зіпсувати здоров'я на карантині.