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Часто обирають не ті теми для розмов. Яким знакам Зодіаку важко справити гарне перше враження

Названо знаки Зодіаку, які можуть справляти погане перше враження (фото: unsplash.com)
Автор: Любов Блажко

Перше враження зазвичай запам'ятовується надовго, а тому чимало людей переживають щодо того, щоб сподобатись іншим у момент знайомства. На жаль, далеко не всім вдається досягнути бажаного результату.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Collective World розповідає про знаки Зодіаку, які часто зіштовхуються з провалом у подібному питанні.

Лев

Він сильно переймається через зовнішність, а тому робитиме все можливе, аби засліпити вас своєю появою. Проте в багатьох випадках такий підхід дає дещо зворотні результати: викликає у оточуючих замість схвалення питання та нерозуміння. Леви, ви можете бути сміливими й відвертими, але постійна потреба у тому, щоб справити яскраве враження, стане на заваді щирості.

Діва

Коли вони щось розповідають, то хочуть, аби їх почув увесь навколишній світ. Чесність - це доволі рідкісна чеснота в наш час, але це не означає, що вам треба боятися власних думок і поглядів. Однак іноді ваша постійна готовність говорити різку істину може дещо лякати або збивати з пантелику інших.

Знаки Зодіаку, які справляють погане перше враження (Фото: unsplash.com) 

Скорпіон

Ви маєте звичку задавати багато запитань, більше, ніж відповідати самим. Через це спілкування може бути дещо напруженим, особливо коли ви засипаєте нових знайомих безперервною купою інформації. Їх може злякати ваше прагнення дізнатися все й одразу, і це негативно вплине на перше враження про вас.

Водолій

Ви не любите повсякденні розмови, тому коли хтось запитує, як у вас справи, можете легко закотити очі. Вам хочеться перейти до чогось більш важливого та глобального, аби продемонструвати цікаві думки та почути інші свіжі погляди. Але слід пам’ятати, що далеко не всім потрібні такі інтелектуальні розмови, і важкі запитання можуть призвести до напруженого діалогу.

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