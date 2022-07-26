Как часто нужно менять расческу: такая ошибка может испортить волосы

Большинство женщин уделяют особое внимание своим волосам. Они не экономят на уходе за волосами. Однако, все же одну ошибку они совершают. В частности, дома они пользуются одной расческой на протяжении многих лет.
Об этом пишет Sante Plusmag.
По словам специалистов, такой аксессуар со временем изнашивается. Поэтому стоит сменить старую расческу, поскольку вы рискуете часто иметь грязные, жирные и поврежденные волосы.
Конечно, если у вас длинные волосы, вам придется очень часто чистить. Но в какой-то момент даже тщательного очищения становится недостаточным. Поэтому необходимо подумать о замене расчески.
Модели расчесок для волос очень разнообразны: они бывают разных форм, цветов и материалов и от пластика до дерева. Вы не только должны выбирать их в соответствии с их дизайном, но прежде всего отдавать предпочтение моделям, которые лучше всего подходят вашей коже головы.
Из соображений гигиены расческу необходимо заменить максимум через год. Некоторые эксперты даже рекомендуют менять каждые пол года. Микробы и бактерии со временем проникают в волосы, и их не так легко уничтожить.
Один из способов продлить жизнь расчески - это ограничить его использование. Таким образом, вы можете иметь две расчески, одна на утро и другая на вечер. Чередуя вы сможете наслаждаться ими дольше. Поэтому вы избежите более быстрого накопления микробов.
Также грязь и остатки кожного сала можно удалить с пластиковых щеток с помощью мыльной воды.
В конце концов, смена расчески для волос должна быть таким же естественным рефлексом, как и замена старой зубной щетки, которую следует менять каждые 3 месяца.
При покупке расчески всегда лучше отдавать предпочтение более округлым, чтобы они могли идеально скользить в ваших волосах и обладали способностью мягко массировать кожу головы.
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