Как часто нужно менять расческу: такая ошибка может испортить волосы

По словам специалистов, такой аксессуар со временем изнашивается. Поэтому стоит сменить старую расческу, поскольку вы рискуете часто иметь грязные, жирные и поврежденные волосы.

Как часто нужно менять расческу

Конечно, если у вас длинные волосы, вам придется очень часто чистить. Но в какой-то момент даже тщательного очищения становится недостаточным. Поэтому необходимо подумать о замене расчески.

Модели расчесок для волос очень разнообразны: они бывают разных форм, цветов и материалов и от пластика до дерева. Вы не только должны выбирать их в соответствии с их дизайном, но прежде всего отдавать предпочтение моделям, которые лучше всего подходят вашей коже головы.

Из соображений гигиены расческу необходимо заменить максимум через год. Некоторые эксперты даже рекомендуют менять каждые пол года. Микробы и бактерии со временем проникают в волосы, и их не так легко уничтожить.

Как правильно ухаживать за расческой

Один из способов продлить жизнь расчески - это ограничить его использование. Таким образом, вы можете иметь две расчески, одна на утро и другая на вечер. Чередуя вы сможете наслаждаться ими дольше. Поэтому вы избежите более быстрого накопления микробов.

Также грязь и остатки кожного сала можно удалить с пластиковых щеток с помощью мыльной воды.

В конце концов, смена расчески для волос должна быть таким же естественным рефлексом, как и замена старой зубной щетки, которую следует менять каждые 3 месяца.

При покупке расчески всегда лучше отдавать предпочтение более округлым, чтобы они могли идеально скользить в ваших волосах и обладали способностью мягко массировать кожу головы.