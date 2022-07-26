Як часто потрібно міняти гребінець: така помилка може зіпсувати волосся

За словами фахівців, такий аксесуар з часом зношується. Тому варто змінити стару щітку, оскільки ви ризикуєте часто мати брудне, жирне та пошкоджене волосся.

Як часто потрібно міняти гребінець

Звичайно, якщо у вас довге волосся, вам доведеться його дуже часто чистити. Але в якийсь момент навіть ретельного очищення стає недостатнім. Тому необхідно подумати про заміну гребінця.

Моделі гребінців для волосся дуже різноманітні: вони бувають різних форм, кольорів і матеріалів та від пластику до дерева. Ви не тільки повинні обирати їх відповідно до їх дизайну, але перш за все віддавати перевагу моделям, які найкраще підходять вашій шкірі голови.

З міркувань гігієни гребінець необхідно замінити максимум через рік. Деякі експерти навіть рекомендують міняти кожні пів року. Мікроби та бактерії з часом проникають у волосся, і їх не так легко знищити.

Як правильно доглядати за гребінцем

Один зі способів продовжити життя гребінця - це обмежити його використання. Таким чином, ви можете мати два гребінця, один на ранок і інший на вечір. Чергуючи обидва, ви зможете насолоджуватися ними довше. Тому ви уникнете швидшого накопичення мікробів.

Також бруд і залишки шкірного сала можна видалити з пластикових щіток за допомогою мильної води.

Зрештою, зміна гребінця для волосся має бути таким же природним рефлексом, як і заміна старої зубної щітки, яку слід міняти кожні 3 місяці.

Під час покупки гребінця завжди краще віддавати перевагу більш округлим, щоб вони могли ідеально ковзати у вашому волоссі та мали здатність м’яко масажувати шкіру голови.