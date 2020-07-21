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В частном роддоме Киева бросили новорожденную девочку: встали и ушли

Автор: Людмила Жукова

Ребенок имеет порок развития, который можно лечить

В частном роддоме Киева "Лелека", который считается одним из самых дорогих, родители бросили новорожденную девочку. У малышки порок развития, который можно лечить. Родители уже написали отказ от ребенка.

Директор роддома Валерий Зукин на своей странице в Facebook сообщил подробности этой истории.

"Сегодня в Лелеке написали отказ от ребенка. Я последний раз сталкивался с подобной ситуацией много-много лет назад. Были и отказы, были и подкидыши в моей практике. Только это все далеко-далеко, в советском прошлом. С 1992 года я работаю в частной медицине и как-то такие ситуации нехарактерны. И вот случилось…", - сообщил Зукин.

По словам директора "Лелеки", порок развития незначительный и вполне излечимый.

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"Родился ребенок с не таким уж критичным пороком развития. Ситуация требует медицинской помощи, но выглядит вполне излечимой и корректируемой. Бывало и похуже. Сразу скажу – порок до родов практически не диагностируется и аргумент "как его на УЗИ смотрели" не работает. Увы, УЗИ – не панацея и далеко не все видит. И потом – даже увидели бы этот порок на УЗИ. Что делать? Порок корригируемый, , который можно лечить. Вот такая вот обычная житейская ситуация. И совершенно неожиданно родители решают отказаться от ребенка. Как снег на голову. Вот так вот просто – встали, ушли и забыли", - отметил Зукин.

Директор роддома сообщил, что с родителями малышки долго говорили, но они не изменили своего решения.

Отметим, что роды в "Лелеке" совсем недешевые. На сайте указано, что физиологические роды обойдутся от 49,5 тысяч гривен до 108,8 тысяч.

Как мы ранее писали, Кабмин хочет компенсировать стоимость "пакета малыша" не получившим его родителям.

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