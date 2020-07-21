У приватному пологовому будинку Києва покинули новонароджену дівчинку: встали і пішли

У приватному пологовому будинку Києва "Лелека", який вважається одним з найдорожчих, батьки покинули новонароджену дівчинку. У малятка порок розвитку, який можна лікувати. Батьки вже написали відмову від дитини.

Директор пологового будинку Валерій Зукін на своїй сторінці в Facebook повідомив подробиці цієї історії.

"Сьогодні в Лелеці написали відмову від дитини. Я останній раз стикався з подібною ситуацією багато-багато років тому. Були й відмови, були й підкидьки в моїй практиці. Тільки це все далеко-далеко, в радянському минулому. З 1992 року я працюю в приватній медицині і якось такі ситуації нехарактерні. І ось сталося...", - повідомив Зукін.

За словами директора "Лелеки", порок розвитку незначний і цілком виліковний.

"Народилася дитина з не такою вже критичною вадою розвитку. Ситуація потребує медичної допомоги, але виглядає цілком виліковною і коригованою. Бувало й гірше. Відразу скажу – порок до пологів практично не діагностується і аргумент "як його на УЗД дивилися" не працює. На жаль, УЗД – не панацея і далеко не все бачить. І потім – навіть побачили б цей порок на УЗД. Що робити? Порок корегувальний, який можна лікувати. Ось така звичайна життєва ситуація. І зовсім несподівано батьки вирішують відмовитися від дитини. Як сніг на голову. Ось так от просто – встали, пішли і забули", - зазначив Зукін.

Директор пологового будинку повідомив, що з батьками дівчинки довго говорили, але вони не змінили свого рішення.

Зазначимо, що пологи в "Лелеці" зовсім недешеві. На сайті вказано, що фізіологічні пологи коштуватимуть від 49,5 тисяч гривень до 108,8 тисяч.

Як ми раніше писали, Кабмін хоче компенсувати вартість "пакету малюка" батькам.