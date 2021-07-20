Частная тюрьма Эскобара: в РФ обнаружили секретный объект с камерами и крематорием

Секретная тюрьма находится под домом, который уже частично разрушен. Сам дом огорожен высоким забором из профлиста. Часть дома уже разрушена, часть – растянута мародерами. Но в доме есть огромный проем, размером для микроавтобуса. В этом проеме находится массивная плита весом в две тонны. Как выяснили журналисты, эта плита поднимается и опускается с помощью гидравлики. Механизм отказал, когда в доме отключили электричество. На въезде висит табличка с надписью: Copenhagen.

Под плитой находится крутой спуск, который упирается в массивные железные ворота из одной массивной створки. В ней есть квадратное окно и щеколда. За воротами – просторное помещение, похожее на подземную парковку. Там есть трубы, коммуникации, столб-опора и вход в еще одно помещение, совсем маленькое.

Оттуда – выход в коридор, где находятся камеры для заключенных. В каждой стоят двухъярусные кровати, умывальники и унитазы. Также из коридора есть спуск на еще один ярус под землю – но там все затоплено водой.

Сам коридор заканчивается решеткой и дверным проемом. За ним пункт охраны, а внутри оборванные провода и розетки – в воде. Также там находится еще один загон небольшого размера и стенка с решеткой. Вероятно – место приема заключенных.

Фото: 47news

Что известно об этой тюрьме

Журналисты пообщались с местными жителями из поселка неподалеку и выяснили, что год назад в этой тюрьме работали следователи. Чем именно они занимались в помещениях – неизвестно.

По помещениям можно сказать, что тюрьма функционировала не так уж и давно – стальные двери на месте, на них есть номера и закрытые на щеколду дверки. В камерах есть глазки видеонаблюдения. Вход для дежурного за решеткой, при входе в коридоре – клетка для одного человека.

Дом, под котором скрывается эта тюрьма – разграблен и разрушен. Там ранее было три комфортабельных комнаты и внешне он выглядит как обычный жилой дом.

Забор установлен так, чтобы через него перебраться было довольно сложно. На входе – огромные ворота, калитка и закрытый глазок. Сама территория очень ухожена, забетонирована площадка перед домом, а дальше – газон. На окнах домика – решетки. Въезд закрыт гаражными воротами, а на крыше – солнечные батареи.

По словам местных, особое внимание привлекли мешки с углем, которые часто привозили к дому. Там есть баня, но баню углем не топят. Оказалось, что в подсобном помещении есть замаскированный люк. Под ним – широкий колодец на три-четыре метра в глубину с ручной лебедкой.

Следователи спустили в колодце воду и обнаружили там печь, по размерам – для человеческого тела. Во время обследования там были обнаружены биологические останки. Труба этой печи выходит к камину. Вероятно, там был самый настоящий крематорий.

Сейчас баня полностью разрушена, а на ее месте остался котлован, который явно копали экскаватором. Сейчас вокруг дома разруха, все заросло бурьяном.

Рядом с этим зданием есть еще несколько домиков – туда иногда приезжают владельцы.

Сколько может стоить такое помещение

Приблизительные размеры тайного бункера – 15 на 15 метра. Высота подземного помещения – более 2 метров. Толщина стен – метр. Подведены все коммуникации. Котлован явно вырыли, а потом в нем построили тайные казематы. Все стены монолитные, арматура мощная.

Неподалеку есть трансформаторная будка, явно еще рабочая и она была установлена для этого дома. Цены на участок в этой местности были довольно высокими – а там разместились дом, баня, колодец-крематорий, огромный участок, забетонированный съезд и почти два этажа тюрьмы под землей.

По оценке специалистов, такое здание может стоить около полумиллиона долларов.

Для жителей тут предлагали элитный коттеджный поселок – рядом речка и лесные озера, сосновый лес. В планах были магазины, спортивные и игровые площадки, фитнес-центр, круглосуточная охрана. Но в 2012 году жизнь поселка остановилась и все строительство прекратили.

У участка и дома с тюрьмой несколько раз сменились владельцы, но один из них – с огромным криминальным прошлым. После нескольких бизнес-операций и привлечений к закону, гражданин с фамилией Мкртычан сменил ее на более благозвучную – Эскобар. Еще один владелец, который умер в 2018 году - бывший опер.

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