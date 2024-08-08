Частіше їжте їх: 8 продуктів, які дуже корисні для серцево-судинної системи

Для підтримки здоров’я серцево-судинної системи важливо включати в раціон корисні продукти. Вони будуть сприяти зниженню рівня холестерину, підтримувати здоровий кров’яний тиск та забезпечать організм необхідними поживними речовинами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Ольги Безугли.

Корисні продукти для здоров’я серцево-судинної системи

Жирна риба

Сюди відноситься лосось, скумбрія та сардини.

За словами експерта, такі продукти корисні через високий вміст омега-3 жирних кислот, які допомагають знижувати рівень тригліцеридів, зменшувати

запалення та знижувати ризик серцево-судинних захворювань.

Оливкова олія

Вона містить мононенасичені жири, які допомагають знижувати рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) та підвищувати рівень доброго холестерину (ЛПВЩ).

До того ж вона має антиоксидантні властивості.

Цільнозернові продукти

Мова про вівсянку, коричневий рис та цільнозерновий хліб.

Продукти містять клітковину, яка допомагає знижувати рівень холестерину в крові та підтримує здоровий рівень цукру в крові.

Горіхи та насіння

Варто їсти мигдаль, волоські горіхи, насіння чіа та льону.

Такі горіхи та насіння багаті на здорові жири, магній, антиоксиданти і клітковину, які допомагають знижувати рівень холестерину і підтримувати здоровий кров'яний тиск.

Ягоди

До корисних для серцево-судинної системи ягід дієтолог віднесла чорницю, полуницю та малину.

Містять антиоксиданти, такі як флавоноїди, які можуть допомогти знижувати кровʼяний тиск і зменшувати ризик серцево-судинних захворювань.

Бобові

Квасоля, сочевиця та нут.

Бобові містять багато клітковини, білка і калію, які сприяють зниженню рівня холестерину та підтримують здоровий кров'яний тиск.

Авокадо

Багате на мононенасичені жири та калій, які допомагають знижувати рівень холестерину та підтримувати нормальний кров'яний тиск.

Часник

Може допомогти знижувати рівень холестерину і кровʼяний тиск, а також має антибактеріальні і протизапальні властивості.

Дієтолог зазначила, що включення цих продуктів у раціон може допомогти підтримувати здоровʼя серцево-судинної системи, знижувати ризик серцевих захворювань і підтримувати загальне самопочуття.