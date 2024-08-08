Чаще ешьте их: 8 продуктов, которые очень полезны для сердечно-сосудистой системы

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы важно включать в рацион полезные продукты. Они будут способствовать снижению уровня холестерина, поддерживать здоровое кровяное давление и обеспечат организм необходимыми питательными веществами.

Диетолог отметила, что включение этих продуктов в рацион может помочь поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижать риск сердечных заболеваний и поддерживать общее самочувствие.

Может помочь снижать уровень холестерина и кровяное давление, а также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые могут помочь снижать кровяное давление и уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие орехи и семена богаты здоровыми жирами, магнием, антиоксидантами и клетчаткой, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать здоровое кровяное давление.

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