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Чаще ешьте их: 8 продуктов, которые очень полезны для сердечно-сосудистой системы

Четверг 08 августа 2024 17:18
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Чаще ешьте их: 8 продуктов, которые очень полезны для сердечно-сосудистой системы Какие продукты полезны для сосудов и сердца (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Безуглая

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы важно включать в рацион полезные продукты. Они будут способствовать снижению уровня холестерина, поддерживать здоровое кровяное давление и обеспечат организм необходимыми питательными веществами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Ольги Безуглы.

Полезные продукты для здоровья сердечно-сосудистой системы

Жирная рыба

Сюда относится лосось, скумбрия и сардины.

По словам эксперта, такие продукты полезны из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот, помогающих снижать уровень триглицеридов, уменьшать
воспаление и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Оливковое масло

Она содержит мононенасыщенные жиры, помогающие снижать уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повышать уровень хорошего холестерина (ЛПВП).

К тому же она обладает антиоксидантными свойствами.

Цельнозерновые продукты

Речь об овсянке, коричневом рисе и цельнозерновом хлебе.

Продукты содержат клетчатку, которая помогает снижать уровень холестерина в крови и поддерживает здоровый уровень сахара в крови.

Орехи и семена

Следует есть миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льна.

Такие орехи и семена богаты здоровыми жирами, магнием, антиоксидантами и клетчаткой, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать здоровое кровяное давление.

Ягоды

К полезным для сердечно-сосудистой системы ягодам диетолог отнесла чернику, клубнику и малину.

Содержат антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые могут помочь снижать кровяное давление и уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Бобовые

Фасоль, чечевица и нут.

Бобовые содержат много клетчатки, белка и калия, которые способствуют снижению уровня холестерина и поддерживают здоровое кровяное давление.

Авокадо

Богато мононенасыщенными жирами и калием, которые помогают снижать уровень холестерина и поддерживать нормальное кровяное давление.

Чеснок

Может помочь снижать уровень холестерина и кровяное давление, а также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Диетолог отметила, что включение этих продуктов в рацион может помочь поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, снижать риск сердечных заболеваний и поддерживать общее самочувствие.

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