Часта проблема на війні: дерматолог розповіла, чому виникає "окопна стопа"

Військові, що багато часу проводять у несприятливих погодних умовах, можуть отримати специфічне захворювання - траншейна (окопна) стопа. Спричинене дана патологія тривалим впливом холодної температури та вологого середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога Вікторії Ахтарнії.

Як виникає патологія

На відміну від обмороження, даний стан розвивається при вищих температурах і може розвинутись досить різко, за 10-14 годин.

Погіршення стану капілярів може призводити до еритеми та ціанозу, порушення трофіки.

"Ще з першої світової війни багато солдатів мали траншейну стопу і за статистикою ця патологія призвела до смерті 2000 американських та 75 000 британських солдатів", - написала лікар.

Список симптомів

До основних симптомів відносять:

поколювання

свербіж

оніміння

можливий ціаноз чи гіперемія стоп

За словами лікаря, може відчуватись надмірна чутливість, гіперестезія.

При неправильному догляді може розпочатися вторинне інфікування та гангрена.

Інколи може виникати набряк, подальше утворення міхурів та виразкування, що і сприяє повторному інфікуванню.

Траншейна (окопна) стопа (фото: instagram.com/dr_akhtarniia)

Способи профілактики

Щоб уникнути такого стану, потрібно за можливості тримати ноги в теплі, сухості та чистоті.

До того ж потрібно стежити за ногами, тому що на початку такий стан може не тривожити людину.

Варто також мати з собою багато змінних шкарпеток і по можливості підтримувати гігієну. Уникати паління, вживання алкоголю, прийому судинозвужуючих препаратів та кофеїну.

Зокрема, якщо вже виникло ураження - потрібно зігріти кінцівки. Розігрівати різко не потрібно, адже це може погіршити стан.

Лікар радить тримати ноги вище рівня тіла і багато більше лежати.

До основних рекомендацій профілактики відносять: