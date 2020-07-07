Часть Украины затопит: какие области пострадают от шторма

В Украине сегодня, 7 июля, резко ухудшится погода. Спасатели ГСЧС дали штормовое предупреждение по Северу, Центру и части южных областей. А в Укргидрометцентре предупредили, что на Западе снова подымется уровень воды.

Так, согласно информации ГСЧС, грозы и порывы ветра до 15-20 м/с днем 7 июля днем доберутся с Запада до Киевской области, северных, центральных, а также Одесской и Николаевской областей.

"При грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с (I уровень опасности)", - сказано в сообщении.

А в пресс-службе Украинского гидрометцентра предупредили, что 7-8 июля из-за осадков на реках Карпатского региона произойдет подъем воды. Уровень повысится в таких водоемах:

Прут и Серет на 0,2-0,7 м;

Реки Закарпатья - на 0,3-1,0 м, а на малых водотоках мимолетное повышение воды на 0,5-1,0 м;

Сян, Днестр (Львовская, Ивано-Франковская обл) на 0,5 - 1,5 м, местами до 2 м, возможен выход воды на заводь.

В местах сильных ливней возможен сток воды со склонов с затоплением низин, особенно в населенных пунктах. А в горах высока вероятность селевых потоков и оползней.

Кроме того угроза затопления зданий и построек высока на реке Стрвяж около села Луки Самборского района.

Также 7-9 июля ожидается затопление реки Припять в створе поста Речица, а на реке Выжевка в створе поста Старая Выжевка возможно затопление приусадебных участков населенных пунктов Ратновского и Старовыжевского районов Волынской области.

А вот синоптик Наталка Диденко накануне предупреждала, что контраст температур с Запада до Востока - от +18 до +38 градусов может привести к смерчам.

Ранее специалисты назвали больше 10 причин, кроме вырубки лесов, почему затопило Карпаты.