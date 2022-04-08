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Часть Украины накроет сильными дождями и холодом: где больше всего испортится погода

Фото: Погода в Украине принесет сильные дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на выходных будет местами с сильными дождями, кое-где с мокрым снегом.

Что будет с синоптической ситуацией в стране в ближайшие дни - читайте в материале Styler ниже.

Пр прогнозу Наталки Диденко, выходные 9-10 апреля в Украине будут по-весеннему пестрыми.

Прогноз на 9 апреля

В субботу в западных и северных областях Украины ожидаются периодические дожди. В Карпатах и прикарпатских областях, вероятно, с мокрым снегом.

На остальных территориях сухая погода, только в Харьковской области вечером вероятен небольшой дождь местами.

Ветер будет порывистым, на юге, востоке, в центре может достигать 15-20 метров в секунду. Температура на значительной части территории ожидается высокой, +14... +20 градусов.

Холоднее на крайнем западе, местами в северных областях и в прибрежных районах Украины будет свежее, +11... +14.

В Киеве в субботу есть вероятность дождя, дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +13... +14 градусов.

10-12 апреля похолодает

Похолодание 10 апреля коснется западных, северных областей, Винницкой и Одесской области. На востоке, в большинстве центральных областей и южной части еще удержится теплая воздушная масса.

11-го апреля похолодание распространится дальше, только в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях ожидается +15... +20 градусов. Но 12-го апреля температура воздуха снизится и там также.

В Киеве в воскресенье-понедельник также ожидается ощутимое похолодание, днем до +7... +11 градусов.

Ранее мы писали, будут ли выходные на майские праздники.

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