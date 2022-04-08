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Частину України накриє сильними дощами і холодом: де найбільше зіпсується погода

Фото: Погода в Україні принесе сильні дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро на вихідних буде місцями з сильними дощами, а подекуди з мокрим снігом.

Що буде з синоптичною ситуацією в країні найближчими днями - читайте в матеріалі Styler нижче.

За прогнозом Наталки Діденко, вихідні 9-10 квітня в Україні будуть по-весняному строкатими.

Прогноз на 9 квітня

В суботу в західних та північних областях України очікуються періодичні дощі. В Карпатах та прикарпатських областях, ймовірно, з мокрим снігом.

На решті територій суха погода, лише в Харківській області ввечері ймовірний невеликий дощ місцями.

Вітер буде рвучким, на півдні, сході, в центрі може досягати 15-20 метрів за секунду. Температура на значній частині території очікується високою, +14... +20 градусів.

Холодніше на крайньому заході, місцями в північних областях та в прибережних районах України буде свіжіше, +11... +14.

В Києві в суботу є ймовірність дощу, денна температура повітря коливатиметься в межах +13... +14 градусів.

10-12 квітня похолодає

Похолодання 10 квітня торкнеться західних, північних областей, Вінницької та Одеської області. На сході, у більшості центральних областей та південної частини ще втримається тепла повітряна маса.

11-го квітня похолодання пошириться далі, лише в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях очікується +15... +20 градусів. Але 12-го квітня температура повітря знизиться й там також.

В Києві в неділю-понеділок також очікується відчутне похолодання, вдень до +7... +11 градусів.

Раніше ми писали, чи будуть вихідні на травневі свята.

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