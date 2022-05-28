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Часть Украины накроет дождями: какие области зальет больше всего

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Суббота 28 мая 2022 19:00
Часть Украины накроет дождями: какие области зальет больше всего Фото: Погода в Украине принесет дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине 29 мая принесет существенные осадки в некоторые области, местами ожидаются грозы. А в начале июня в страну придут жаркие летние градусы.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте ниже в нашем материале.

По прогнозу Наталки Диденко, ближайшей ночью в центральных областях, Одесской области пройдут кратковременные дожди и грозы. Затронут ночные осадки также Харьковскую, Луганскую области, Дніпро.

Днем в воскресенье 29 мая осадки вероятны в западных областях, Харьковской, Луганской областях. На остальных территориях - без осадков.

Температура завтра самая высокая в южных областях, здесь будет +23+27 градусов (в Одесской холоднее - от +20 до +22). На остальных территориях в течение дня +18+22.

Прогноз для Киева

В Киеве воскресенье будет маловетреной, сухой и солнечной. Температура около +20 градусов.

Смотрите ниже карту погоды на 29 мая от Украинского гидрометцентра:

Часть Украины накроет дождями: какие области зальет больше всего

Скриншот: meteo.gov.ua

Что будет с погодой дальше

По данным Диденко, лето будет "дебютировать в Украине жарой". Уже со 2-го июня предполагается повышение до +25+29, а на юге до +27+32 градусов.

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