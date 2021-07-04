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Часть Украину снова затопит: какие регионы под угрозой шторма

Автор: Светлана Мащенко

Часть Украины окажется под угрозой шторма из-за циклона, который накроет значительную часть страны в понедельник, 5 июля.

Где будет больше всего осадков, а какие области в относительной безопасности - читайте ниже в нашем материале.

"Понедельник синоптический будет открывать в Украине циклон, который уже крутится на юге и даже сейчас периодически поливает дождем и гремит. 5-го июля в большинстве областей этот циклон обусловит кратковременные грозовые дожди", - сообщила Наталка Диденко.

По словам синоптика, наименьшая вероятность существенных осадков завтра на северо-востоке.

Температура воздуха в понедельник +25+29 градусов, а на Западе +23+27 градусов.

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что больше всего дождей будет в центральных областях.

Скрин: Погода в Украине 5 июля (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве, по данным Наталки Диденко, дождь возможен, но ситуация может поменяться.

"Дождь в понедельник вроде и по прогнозу будет черкать, но сухой (относительно) островок с северо-востока, а проще, антициклон, может любой дождь лозиной и отогнать", - считает синоптик.

Температура воздуха в столице комфортная, + 27 градусов.

"В ближайшее время градусы будут без особых изменений, а вот через неделю жара усилится", - прогнозирует Диденко.

Ранее телеметеоролог рассказал, что будет с погодой в Украине в июле, и стоит ли ждать природных катаклизмов посреди лета.

Также мы писали, какие болезни и состояния обостряются в жару, почему так происходит и как этого избежать.

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