Частину Україну знову затопить: які регіони під загрозою шторму

"Понеділок синоптичний відкриватиме в Україні циклон, що вже крутиться на півдні і навіть зараз періодично поливає дощем і гримить. 5-го липня у більшості областей цей циклон зумовить короткочасні грозові дощі", - повідомила Наталка Діденко.

За словами синоптикині, найменша імовірність істотних опадів завтра на північному сході.

Температура повітря в понеділок +25+29 градусів, а на Заході +23+27 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що найбільше дощів буде в центральних областях.

Скрін: Погода в Україні 5 липня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

У Києві, за даними Наталки Діденко, дощ можливий, але ситуація може помінятися.

"Дощ у понеділок ніби й за прогнозом черкатиме, але сухий (відносно) острівець з північного сходу, а простіше, антициклон, може будь-який дощ лозиною й відігнати", - вважає синоптик.

Температура повітря у столиці комфортна, +27 градусів.

"Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться", - прогнозує Діденко.