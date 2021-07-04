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Частину Україну знову затопить: які регіони під загрозою шторму

Автор: Світлана Мащенко

Частина України опиниться під загрозою шторму через циклон, який накриє значну частину країни в понеділок, 5 липня.

Де буде найбільше опадів, а які області у відносній безпеці - читайте нижче в нашому матеріалі.

"Понеділок синоптичний відкриватиме в Україні циклон, що вже крутиться на півдні і навіть зараз періодично поливає дощем і гримить. 5-го липня у більшості областей цей циклон зумовить короткочасні грозові дощі", - повідомила Наталка Діденко.

За словами синоптикині, найменша імовірність істотних опадів завтра на північному сході.

Температура повітря в понеділок +25+29 градусів, а на Заході +23+27 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що найбільше дощів буде в центральних областях.

Скрін: Погода в Україні 5 липня (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

У Києві, за даними Наталки Діденко, дощ можливий, але ситуація може помінятися.

"Дощ у понеділок ніби й за прогнозом черкатиме, але сухий (відносно) острівець з північного сходу, а простіше, антициклон, може будь-який дощ лозиною й відігнати", - вважає синоптик.

Температура повітря у столиці комфортна, +27 градусів.

"Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться", - прогнозує Діденко.

Раніше телеметеоролог розповів, що буде з погодою в Україні в липні, і чи варто чекати природних катаклізмів всередині літа.

Також ми писали, які хвороби та стани загострюються в спеку, чому так відбувається і як цього уникнути.

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