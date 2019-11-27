Часть Киева погрузилась во тьму: что произошло

Печерский район города Киева погрузился во тьму из-за аварийной ситуации. Как сообщают местные жители, из-за аварийной ситуации не работают светофоры и образовались пробки. Возле метро Печерская транспорт практически парализован.

Без электроэнергии остались жители бульвара Леси Украинки и улицы Евгения Коновальца. Также ранее сообщалось о том, что свет погас в здании Верховной Рады Украины прямо во время парламентских слушаний. Один из активистов выступал с докладом о приоритетах в экологической политике на ближайшие пять лет и в это время в здании отключилось электричество. Народные депутаты вынуждены были включить фонари на мобильных телефонах.

Как сообщили в компании "ДТЭУ Киевские электросети" в комментарии для издания "Буквы", отсутствие электроэнергии связано с аварийным отключением оборудования.

"Авария на источнике питания. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - сообщили в компании.

Также специалисты указали, что ориентировочное время возобновление подачи электроэнергии – 20:00.

Ранее мы сообщали о том, что Киев сковали жуткие пробки.