З часів Шевченка чи Бандери: коли і як з'явилось гасло "Слава Україні"

Коли з'явилося гасло "Слава Україні"

Багато хто асоціює гасло "Слава Україні" з ОУН та УПА, але активно використовувати його почали значно раніше. Найбільш рання згадка цієї фрази пов'язана з віршем Тараса Шевченка "До Основ'яненка" (але не у формі вітання).

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

От де, люде, наша слава

Слава України!

Де вперше пролунала фраза

Фразу "Слава Україні" і відповідь "По всій землі слава" почали використовувати харківські студенти наприкінці ХІХ ст. Саме тоді вона почала поширюватись для привітання.

У 1900 році виникла РУП - перша революційна політична партія Наддніпрянської України. Саме з нею пов'язана перша відома згадка про гасло. Її члени віталися "Слава Україні", а у відповідь чули "По всій землі слава". Виявляється, що саме за допомогою такого вигуку розпізнавали тих, хто працював тоді на благо української справи.

Особливого поширення гасло "Слава Україні" набуло в період національно-визвольних змагань 1917-1921 років.

У 1917 році у Києві спалахнула революція. На мітингах у різних регіонах на гасло "Хай живе автономія України" вже тоді можна було почути "Слава! Слава Україні".

Фразу, яку ми знаємо всі сьогодні, вигадали у другій половині 20-х років ХХ ст. в "Легії українських націоналістів". Згодом це вітання почали використовувати в ОУН (б). У 1941 році оунівці вперше його затвердили офіційно.

"До речі у збірнику праць Степана Бандери немає отої популярної в інтернеті цитати: "І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні", а мільйони відповідатимуть "Героям слава", - наголошує історик Юрій Юзич.

Після придушення збройного спротиву ОУН-УПА гасло було на довгі роки заборонене в СРСР.

Листівки ОУН та УПА із гаслом "Слава Україні" (фото: chas.news)

Коли відродилося гасло

Гасло відродилося наприкінці 80-х - на початку 90-х років у часи боротьби за незалежність України. Воно стало популярним серед студентів, творчої та культурної інтелігенції.

Зокрема, "Слава Україні! Героям слава" було одним із головним привітань під час Революції на граніті. Тоді українська молодь влаштувала мирний протест у центрі Києва, вимагаючи змін для України напередодні розпаду СРСР.

Як з'явились доповнення "Слава нації, смерть ворогам" та "Україна понад усе"

Такі доповнення з'явились на мітингах і демонстраціях наприкінці 80-х - на початку 90-х років на Галичині, Закарпатті та Києві, куди з'їжджалися громадяни з усієї України.

Саме гасло "Слава нації, смерть ворогам", російські пропагандисти особливо люблять наводити, як доказ українського екстремізму, хоча у Радянському союзі під час Другої світової війни існувало гасло "Смерть німецьким окупантам"

Роль гасла сьогодні

Коли у 1991 році Україна стала незалежною гасло увійшло в ужиток і міцно укріпилося під час Помаранчевої революції, Революції Гідності та після початку війни на Донбасі. І вже остаточно укріпилося після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У 2018 році Верховна Рада затвердила гасло "Слава Україні" - "Героям слава" як офіційне вітання у лавах ЗСУ та Національної поліції. Цього ж року Міністр оборони Полторак вперше в історії вітав учасників параду до Дня Незалежності словами "Слава Україні".

Сьогодні гасло звучить з екранів телевізорів, в ефірі радіо і що найцікавіше - не тільки українських, а й світових ЗМІ.

6 березня 2023 року це гасло облетіло весь світ і мільйони промовили "Героям слава" у відповідь українському воїну Олександру Мацієвському, якого стратили росіянами за слова "Слава Україні".

Плакат на честь воїна Олександра Мацієвського (скриншот)

Сьогодні "Слава Україні" - це сакральна фраза українського народу, яка в собі містить понад столітню історію боротьби, героїзму та патріотизму.