Кто чаще попадает в больницу с Омикроном: ученые шокировали ответом

Ученые сравнили статистику госпитализаций среди вакцинированных и не вакцинированных пациентов с COVID-штаммом "Омикрон".

Так, соответствующие данные собрали в системе COVID-NET из более 250 учреждений неотложной помощи в 14 штатах.

Какими были результаты

В частности, вакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще, чем те, кто получил три дозы вакцины.

К тому же госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых людей в возрасте 65+.

Также ученые нашли разницу между показателями госпитализации среди вакцинированных 2 дозами и совсем не вакцинированных людей в разных возрастных группах.

В целом зафиксировали:

в 16 раз больше среди не вакцинированных взрослых в возрасте от 18 лет и старше;

в 8 раз больше среди не вакцинированных подростков в возрасте 12 - 17 лет;

в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;

в 18 раз больше у не вакцинированных взрослых в возрасте 50 – 64 лет;

в 18 раз больше среди не вакцинированных взрослых в возрасте 65+.

По словам исследователей, полная вакцинация в сочетании с бустерной прививкой обеспечивает 98% защиты от попадания в больницу с "Омикроном". Поэтому ученые призывают всех людей вакцинироваться от коронавируса.

Отметим, что новый штамм имеет меньший инкубационный период, который в среднем длится трое суток. Но риск повторного заражения "Омикроном" в пять раз выше, чем у "Дельты".

Основные симптомы штамма "Омикрон":