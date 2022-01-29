Кто чаще попадает в больницу с Омикроном: ученые шокировали ответом
Ученые сравнили статистику госпитализаций среди вакцинированных и не вакцинированных пациентов с COVID-штаммом "Омикрон".
Данные опубликовал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Так, соответствующие данные собрали в системе COVID-NET из более 250 учреждений неотложной помощи в 14 штатах.
Какими были результаты
В частности, вакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще, чем те, кто получил три дозы вакцины.
К тому же госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых людей в возрасте 65+.
Также ученые нашли разницу между показателями госпитализации среди вакцинированных 2 дозами и совсем не вакцинированных людей в разных возрастных группах.
В целом зафиксировали:
- в 16 раз больше среди не вакцинированных взрослых в возрасте от 18 лет и старше;
- в 8 раз больше среди не вакцинированных подростков в возрасте 12 - 17 лет;
- в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;
- в 18 раз больше у не вакцинированных взрослых в возрасте 50 – 64 лет;
- в 18 раз больше среди не вакцинированных взрослых в возрасте 65+.
По словам исследователей, полная вакцинация в сочетании с бустерной прививкой обеспечивает 98% защиты от попадания в больницу с "Омикроном". Поэтому ученые призывают всех людей вакцинироваться от коронавируса.
Отметим, что новый штамм имеет меньший инкубационный период, который в среднем длится трое суток. Но риск повторного заражения "Омикроном" в пять раз выше, чем у "Дельты".
Основные симптомы штамма "Омикрон":
- насморк;
- головная боль;
- лихорадка;
- утомление;
- чиханье;
- боль в горле;
- кашель;
- хриплый голос;
- озноб или дрожь;
- потеря обоняния или вкуса.
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