Хто частіше потрапляє до лікарні з Омікроном: вчені шокували відповіддю
Науковці порівняли статистику госпіталізацій серед вакцинованих і невакцинованих пацієнтів з COVID-штамом "Омікрон".
Дані опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).
Так, відповідні дані зібрали в системі COVID-NET із понад 250 закладів невідкладної допомоги у 14 штатах.
Якими були результати
Зокрема, невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.
До того ж госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених людей віком 65+.
Також вчені знайшли різницю між показниками госпіталізації серед вакцинованих 2 дозами й зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.
Загалом зафіксували:
- у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;
- у 8 разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12 – 17 років;
- у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;
- у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50 – 64 років;
- у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.
За словами дослідників, повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з "Омікроном". Тому науковці закликають усіх людей вакцинуватися від коронавірусу.
Зазначимо, що новий штам має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження "Омікроном" вп'ятеро вищий, ніж у "Дельти".
Основні симптоми штаму "Омікрон":
- нежить;
- головний біль;
- лихоманка;
- втома;
- чхання;
- біль у горлі;
- кашель;
- хриплий голос;
- озноб чи тремтіння;
- втрата нюху або смаку.
Раніше ми повідомляли, що вчені з'ясували, скільки часу після одужання людина продовжує поширювати вірус.
Також ми писали, як посилити імунітет і захиститися від COVID-19 під час пандемії.