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Хто частіше потрапляє до лікарні з Омікроном: вчені шокували відповіддю

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Субота 29 січня 2022 17:45
Хто частіше потрапляє до лікарні з Омікроном: вчені шокували відповіддю Хто найчастіше потрапляє до лікарні з "Омікроном" (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Науковці порівняли статистику госпіталізацій серед вакцинованих і невакцинованих пацієнтів з COVID-штамом "Омікрон".

Дані опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Так, відповідні дані зібрали в системі COVID-NET із понад 250 закладів невідкладної допомоги у 14 штатах.

Якими були результати

Зокрема, невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.

До того ж госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених людей віком 65+.

Також вчені знайшли різницю між показниками госпіталізації серед вакцинованих 2 дозами й зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.

Загалом зафіксували:

  • у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;
  • у 8 разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12 – 17 років;
  • у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;
  • у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50 – 64 років;
  • у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.

За словами дослідників, повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з "Омікроном". Тому науковці закликають усіх людей вакцинуватися від коронавірусу.

Зазначимо, що новий штам має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження "Омікроном" вп'ятеро вищий, ніж у "Дельти".

Основні симптоми штаму "Омікрон":

  • нежить;
  • головний біль;
  • лихоманка;
  • втома;
  • чхання;
  • біль у горлі;
  • кашель;
  • хриплий голос;
  • озноб чи тремтіння;
  • втрата нюху або смаку.

Раніше ми повідомляли, що вчені з'ясували, скільки часу після одужання людина продовжує поширювати вірус.

Також ми писали, як посилити імунітет і захиститися від COVID-19 під час пандемії.

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Омикрон Коронавірус
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