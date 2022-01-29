Хто частіше потрапляє до лікарні з Омікроном: вчені шокували відповіддю

Науковці порівняли статистику госпіталізацій серед вакцинованих і невакцинованих пацієнтів з COVID-штамом "Омікрон".

Дані опублікував Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Так, відповідні дані зібрали в системі COVID-NET із понад 250 закладів невідкладної допомоги у 14 штатах.

Якими були результати

Зокрема, невакциновані люди віком 50 – 64 років потрапляли в лікарню у 46 разів частіше, ніж ті, хто отримав три дози вакцини.

До того ж госпіталізацій було у 52 рази більше серед нещеплених людей віком 65+.

Також вчені знайшли різницю між показниками госпіталізації серед вакцинованих 2 дозами й зовсім не вакцинованих людей у різних вікових групах.

Загалом зафіксували:

у 16 разів більше серед невакцинованих дорослих віком від 18 років;

у 8 разів більше серед невакцинованих підлітків віком 12 – 17 років;

у 12 разів більше серед нещеплених дорослих до 49 років;

у 18 разів більше у невакцинованих дорослих віком 50 – 64 років;

у 18 разів більше серед невакцинованих дорослих віком 65+.

За словами дослідників, повна вакцинація у поєднанні з бустерним щепленням забезпечує 98% захисту від потрапляння у лікарню з "Омікроном". Тому науковці закликають усіх людей вакцинуватися від коронавірусу.

Зазначимо, що новий штам має менший інкубаційний період, що в середньому триває три доби. Але ризик повторного зараження "Омікроном" вп'ятеро вищий, ніж у "Дельти".

Основні симптоми штаму "Омікрон":