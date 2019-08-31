Годинами можна дивитися: в мережі показали нове відео вбивства Захарченко

Олександр Захарченко (Колаж РБК-Україна)

У соцмережі з'явився ролик з моментом вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченко

В мережі опублікували відео з моментом смерті ватажка "ДНР" Олександра Захарченко, яке раніше в мережі не спливало. Нагадаємо, що бойовика вбили в Донецьку 31 серпня 2018 року, рівно рік тому. Роликом поділився на своїй сторінці у Twitter блогер під ніком Necro Mancer.

"Донецьк. Запис з камери спостереження у момент загибелі Захарченко 31/08/18, наче не бачив її раніше", - підписав ролик блогер.

#Донецкзапис із камери спостереження у момент загибелі #Захарченко 31/08/18, наче не бачив її раніше pic.twitter.com/EyozQtmh5f — Necro Mancer (@666_mancer) 30 серпня 2019 р.

Користувачі мережі відреагували на відео і зійшлися в думці, що його можна переглядати вічно.

Яка краса, можна годинами дивитись! А тьола, яка за захаром заходила теж вже з кобзоном співає?

Ні, навіть не так сильно постраждала.

Ого, в сорочці явно народилася!

Батю виводь!" - кричать. А треба було кричати: "Неси совок і віник - батю збирати будемо".

Такий класний захід організували в минулому році. От би і в цьому щось подібне придумали.

Не вберегли батю.

Скріншот коментарів (twitter.com/666_mancer)

Як ми раніше писали в окупованому Донецьку бойовики зробили пам'ятник колишньому главі бойовиків "ДНР" Олександру Захарченко. При цьому дану скульптуру сильно "рознесли" користувачі мережі.

Раніше повідомлялося про те, що терористи "ДНР" видали новий фейк про захоплення українських територій.