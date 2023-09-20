Время перемен. Чем питаться осенью, чтобы укрепить силы организма

В Украине уже вовсю вступила в свои права осень, а с ней настало время укрепить защитные силы организма.

Как это сделать, и чем нужно питаться, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook диетолога Оксаны Скиталинской.

Что можно сделать для своего организма осенью

Не увлекайтесь чрезмерно жирами и, особенно, маслами, употребляйте их в меру: 1-2 столовых ложки в день и только, как дополнение к готовым блюдам. И только нерафинированные.

Увеличьте количество лецитина и фосфолипидов в рационе

Много лецитина и фосфолипидов в желтках яиц - 6,5 граммов; в целых яйцах – 3,4 г – но желтки яиц должны быть при этом жидкие, вареное яйцо, или яичница-глазунья. Или гоголь-моголь из помытых с мылом перепелиных яиц: 2 шт. в день, можно даже добавить немного сахара, чтобы улучшить вкус.

Купите аптечный лецитин, дополните им свой рацион в течение месяца, есть много украинских производителей. Кроме мембран клеток, при этом оздоровите и свою печень и улучшите синтез холестерина.



Защитите свои мембраны от окисления. Такими защитниками являются кверцитин. Его не обязательно покупать в аптеке, так как он содержится в луке и настое из луковой шелухи. Возьмите одну столовую ложку порезанной чистой шелухи на стакан кипятка (томите на слабом огне 5 минут, охладите, процедите и пейте по одному стакану в день). Кверцеты оказывает чрезвычайно сильное противовоспалительное действие.

Кроме кверцитина защитниками мембран являются растительные фенолы. Это ягоды смородины, черники, малины, зеленый чай, капуста свежая и морская капуста.

Особое значение имеют Омега3 жиры. Они улучшают структуру клеточных мембран, вызывают синтез противовоспалительных веществ. Такая здоровая мембрана лучше пропускает глюкозу и другие биологически активные вещества внутрь клетки. Поэтому употребляйте орехи, семена льна, морскую рыбу и рыбий жир.

Не забывайте, что для работы клеток требуется белок. Дефицит белка всегда приводит к иммунодефициту, то есть ослаблению работы иммунной системы.

Примеры еды для завтрака

Оксана Скиталинская рекомендует приготовить на завтрак не жаренные до коричневого цвета гренки, а яйца пашот с тостом, а также овощной салат с ложкой оливкового масла или сметаной и стакан зеленого чая с лимоном, а на десерт возьмите горсть ягод.

Вместо масла намажьте на хлеб тонкий слой сала. Жиры, входящие в состав сала обладают исключительной биологической активностью: они стимулируют синтез белков и жиров, повышают устойчивость организма против инфекционных заболеваний, поддерживают активность ферментов и выполняют многие другие функции.