Час сіяти ранню капусту, щоб отримати врожай вже восени

Вам знадобляться:

касети для розсади

пухкий ґрунт, наприклад, верховий торф

насіння капусти

вода (температури повітря)

розпилювач

Як виростити розсаду

Заповніть касети ґрунтом і в кожне гніздо закладіть по одній насінині капусти. Заглибте насіння на 0,5-0,7 сантиметри, прикрийте ґрунтом і ретельно зволожте за допомогою розпилювача.

Накрийте касету плівкою, щоб зайва волога не випаровувалася. Розмістіть у відносно прохолодному місці (в тіні без сонячних променів).

Розсада буде готовою вже за 20 днів, адже влітку вона росте швидше.

У такий спосіб ви отримаєте з 10 насінин до 10 кілограмів капусти.

Коли у вас звільняється ділянка після викопування часнику, цибулі, молодої картоплі, обов'язково спробуйте виростити таку овочеву культуру.