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Час сіяти ранню капусту, щоб отримати врожай вже восени

Як виростити ранню капусту (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сіяти ранню капусту можна не лише на початку весни, а й в другій половині липня, щоб отримати врожай вже восени.

Як це зробити, розповіли на YouTube-каналі "Наша дача".

Вам знадобляться:

  • касети для розсади
  • пухкий ґрунт, наприклад, верховий торф
  • насіння капусти
  • вода (температури повітря)
  • розпилювач

Як виростити розсаду

Заповніть касети ґрунтом і в кожне гніздо закладіть по одній насінині капусти. Заглибте насіння на 0,5-0,7 сантиметри, прикрийте ґрунтом і ретельно зволожте за допомогою розпилювача.

Накрийте касету плівкою, щоб зайва волога не випаровувалася. Розмістіть у відносно прохолодному місці (в тіні без сонячних променів).

Розсада буде готовою вже за 20 днів, адже влітку вона росте швидше.

У такий спосіб ви отримаєте з 10 насінин до 10 кілограмів капусти.

Коли у вас звільняється ділянка після викопування часнику, цибулі, молодої картоплі, обов'язково спробуйте виростити таку овочеву культуру.

Раніше ми писали, що треба зробити з полуницею, щоб отримувати врожай за врожаєм.

Також городник розповів, як відновити врожайність огірків після того, як вона почала знижуватися.

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капустасад и огород