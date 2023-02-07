"Час ще є": що говорять у ПЦУ про перехід на новий церковний календар

Чи буде перехід на новий календар у ПЦУ

Як зазначає заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook, у травні 2023 року ПЦУ збереться на Архієрейський Собор, де розглядатимуть питання про загальну календарну реформу.

"До 1 вересня, коли починається новий церковний рік, час ще є. На мою думку, як одного з членів Архієрейського Собору, є всі аргументи та підстави ухвалити позитивне рішення, одночасно забезпечивши можливість громадянам, які цього бажають, зберегти попередню календарну традицію", – заявив митрополит.

Він додав, що подібні реформи в минулому викликали проблеми там, де їх впроваджували "в одну мить", "згори", без підготовки та без можливості альтернативи для тих, хто не готовий до сприйняття нового.

"До цього часу наша Церква діяла в протилежному дусі: поступовість, обмірковування всіх аргументів, надання альтернативи. Впевнений, що саме такий шлях - найкращий", - пояснив представник ПЦУ.

Крім того, митрополит нагадав, що Синод ПЦУ ще у 2022 році дозволив громадам, які мають бажання перейти на новий календар, зробити це за відповідними процедурами.

Як зміниться календар

За новим літургійним календарем, який почне діяти в УГКЦ з 1 вересня, всі нерухомі (фіксовані) церковні свята перенесуться на 13 днів раніше. Це стосується 12 найважливіших свят – Різдва, Благовіщення, Богоявлення тощо.

Зміни торкнуться всіх іменин - їх дати також змістяться на 13 днів. Тобто день Святого Миколая тепер буде не 19 грудня, а 6 грудня. Зміни не торкнуться лише Великодня, оскільки там інший порядок обчислення дати Великодня. Вознесіння – через 40 днів після Великодня, Трійця – через 50 днів.