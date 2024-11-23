Чарівної таблетки не існує: лікар назвала 10 способів, які покращать пам'ять

Покращити пам'ять хоче кожна людина, але зробити це не вдасться за допомогою таблеток. Невролог назвала способи, які допоможуть це зробити просто та з користю.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про фактори, які можуть погіршити пам'ять людини.
Невролог Анастасія Рахнянська розповіла, що є кілька немедикаментозних стратегій, які допоможуть покращити пам’ять.
Тренуйте мозок
Варто займатися розумовою діяльністю. Головоломки, шахи, кросворди, навчання новим навичкам, вивчення мов та гра на музичних інструментах - це те, що стимулює створення нових нейронних зв’язків
Фізична активність
Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг, сприяють кращій пам'яті та когнітивним функціям.
Збалансоване харчування
За словами лікаря, варто вживати продукти, які багаті на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни, особливо В12 і мінерали. Ці речовини здатні підтримувати здоров'я мозку.
Повноцінний сон
Під час сну мозок консолідує інформацію. Тому так важливо спати 7-9 годин на добу.
Техніки запам'ятовування
Сюди відносяться мнемонічні прийоми: асоціації, візуалізація та створення історій. Це допоможе закріпити інформацію у довготривалій пам'яті.
Медитація
Це допомагає зменшити стрес і поліпшити концентрацію, що сприяє кращій пам'яті.
Структуруйте інформацію
Розбивайте інформацію на менші частини, групуйте за категоріями або використовуйте списки.
"Дайте лад та форму тому, що потрібно запам’ятати", - йдеться у повідомленні.
Сенсорні системи
Можна записувати текст або промовляти вголос. Це допоможе підкріпити матеріал у пам'яті.
Уникайте багатозадачності
Фокусуйтеся на одному завданні за раз. Все тому, що багатозадачність розсіює увагу і погіршує запам'ятовування.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка невролога Анастасії Рахнянської та сайт National Institute on aging.