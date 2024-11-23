UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Чарівної таблетки не існує: лікар назвала 10 способів, які покращать пам'ять

Які способи допоможуть покращити пам'ять (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Покращити пам'ять хоче кожна людина, але зробити це не вдасться за допомогою таблеток. Невролог назвала способи, які допоможуть це зробити просто та з користю.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про фактори, які можуть погіршити пам'ять людини.

Що допоможе покращити пам'ять

Невролог Анастасія Рахнянська розповіла, що є кілька немедикаментозних стратегій, які допоможуть покращити пам’ять.

Тренуйте мозок

Варто займатися розумовою діяльністю. Головоломки, шахи, кросворди, навчання новим навичкам, вивчення мов та гра на музичних інструментах - це те, що стимулює створення нових нейронних зв’язків

Фізична активність

Регулярні фізичні вправи покращують кровообіг, сприяють кращій пам'яті та когнітивним функціям.

Збалансоване харчування

За словами лікаря, варто вживати продукти, які багаті на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, вітаміни, особливо В12 і мінерали. Ці речовини здатні підтримувати здоров'я мозку.

Повноцінний сон

Під час сну мозок консолідує інформацію. Тому так важливо спати 7-9 годин на добу.

Техніки запам'ятовування

Сюди відносяться мнемонічні прийоми: асоціації, візуалізація та створення історій. Це допоможе закріпити інформацію у довготривалій пам'яті.

Медитація

Це допомагає зменшити стрес і поліпшити концентрацію, що сприяє кращій пам'яті.

Структуруйте інформацію

Розбивайте інформацію на менші частини, групуйте за категоріями або використовуйте списки.

"Дайте лад та форму тому, що потрібно запам’ятати", - йдеться у повідомленні.

Сенсорні системи

Можна записувати текст або промовляти вголос. Це допоможе підкріпити матеріал у пам'яті.

Уникайте багатозадачності

Фокусуйтеся на одному завданні за раз. Все тому, що багатозадачність розсіює увагу і погіршує запам'ятовування.

Що може вплинути на пам'ять

 

Раніше ми повідомляли про 6 продуктів, які шкідливі для мозку.

Також ми писали про 5 ознак того, що ви старієте швидше, ніж повинні.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка невролога Анастасії Рахнянської та сайт National Institute on aging.

Читайте РБК-Україна в Google News
неврологЗдоров'я