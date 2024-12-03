У Call of Duty незабаром з'явиться новий режим за мотивами відомого серіалу від Netflix

Activision випустила короткий трейлер, у якому оперативник із Black Ops 6 піднімає візитку із серіалу “Гра в кальмара” - коричневу картку із символами кола, трикутника та квадрата. Цей кросовер підтверджено на січень 2025 року, що добре збігається з виходом другого сезону “Гри в кальмара” на Netflix 26 грудня.

Тізер Call of Duty не розкриває точних деталей співпраці, але, ймовірно, воно включить косметичні елементи і, як мінімум, один скін оператора, стилізований під серіал. Цей контент може бути доступним у вигляді платного набору або заробити його можна буде в рамках ігрової події.

Минулого року Modern Warfare 3 запропонувала кілька великих кросоверів, включаючи суперзірок WWE, персонажів серіалу The Boys, а також всесвіти Fallout, Дюни та інші. Ці колаборації включали як безкоштовний контент, так і платні набори.