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Бывший муж Ани Лорак похвастался новой девушкой: фото

Воскресенье 30 августа 2020 09:57
Бывший муж Ани Лорак похвастался новой девушкой: фото
Бывший муж Ани Лорак показал новую девушку (фото: anilorak.ua)
Автор: Дарья Русина

Экс-супруг Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, был замечен с новой возлюбленной по имени Лилия. Пара не скрывает свои отношения и фотографируется вместе. Соответствующие фото опубликованы в Instagram-профиле возлюбленной.

На странице девушки в соцсети указано, что она работает визажистом, а также обучает искусству макияжа. Их роман начался еще в июне и до сих пор продолжается.

Бывший муж Ани Лорак похвастался новой девушкой: фотоБывший муж Ани Лорак показал новую девушку (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a__)

Можно заметить, что Лилия схожа с Ани Лорак. И стилем одежды, и выразительной мимикой. Возможно, это и было одной из причин по которой Мурат обратил на девушку внимание.

Бывший муж Ани Лорак похвастался новой девушкой: фотоБывший муж Ани Лорак показал новую девушку (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a__)

Про расставание Ани Лорак рассказывала в одном из интервью: "Это было мучительно. Я как оптимистка, до последнего верила, что все будет хорошо. Ведь мы были вместе 14 лет - это целая жизнь. У нас была настоящая любовь и я не думала, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации".

После расторжения брака супруги продолжали вести бизнес вместе: Мурат владел 50% компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходили все доходы певицы за гастроли и концерты. Но недавно артистка оформила все на себя, вычеркнув неверного мужа из бизнеса.

Напомним, что Ани Лорак с дочкой в стильных платьях-вышиванках вызвали фурор в сети.

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