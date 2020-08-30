Колишній чоловік Ані Лорак похвалився новою дівчиною: фото

Колишній чоловік Ані Лорак показав нову дівчину (фото: anilorak.ua)

Екс-чоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат, був помічений з новою коханою по імені Лілія. Пара не приховує свої відносини та фотографується разом. Відповідні фото опубліковані в Instagram-профілі коханої.

На сторінці дівчини у соцмережі зазначено, що вона працює візажистом, а також навчає мистецтву макіяжу. Їх роман почався ще в червні і триває дотепер.

Колишній чоловік Ані Лорак показав нову дівчину (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a__)

Можна помітити, що Лілія схожа з Ані Лорак. І стилем одягу, і виразною мімікою. Можливо, це і було однією з причин по якій Мурат звернув увагу на дівчину.

Колишній чоловік Ані Лорак показав нову дівчину (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a__)

Про розлучення Ані Лорак розповідала в одному з інтерв'ю: "Це було болісно. Я оптимістка, до останнього вірила, що все буде добре. Адже ми були разом 14 років - це ціле життя. У нас була справжня любов і я не думала, що коли-небудь опинюся в такій ситуації".

Після розірвання шлюбу подружжя продовжувало вести бізнес разом: Мурат володів 50% компанії "Ані Лорак Продакшн", через яку проходили всі доходи співачки за гастролі і концерти. Але нещодавно артистка оформила все на себе, викресливши невірного чоловіка з бізнесу.

Нагадаємо, що Ані Лорак з дочкою в стильних сукнях-вишиванках викликали фурор в мережі.