Бывший "кварталовец" Юзик устроил жену работать в Раду

Бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков, который известен людям, как "Юзик" устроил на работу в Верховную Раду свою жену. Его собственная супруга стала ему помощницей, но работает она на общественных началах. Татьяна Корявченкова сама по образованию юрист, также муж и жена воспитывают троих детей. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Фото: Юрий Корявченков с женой Татьяной (соцсети)

Бывший "кварталовец" Юрий Корявченков попал в Верховную Раду 9-го созыва как мажоритарщик от "Слуги народа", он одержал победу на 33 округе в Днепропетровской области.

Сейчас он является председателем подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры. Корявченков имеет четырех помощников (все они сотрудничают с ним на общественных началах.

К слову, "Юзик" в 2003 году участвовал в создании компании Квартал-95, совмещал в Квартале должности административного директора и актера.

Снимался в ряде проектов Студии "Квартал 95", в том числе "Смачна ліга", "Как казаки", "1+1 дома". Новый год и других.