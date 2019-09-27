Колишній "кварталівець" Юзик влаштував дружину працювати в Раду

Колишній актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков, який відомий людям, як "Юзик" влаштував на роботу у Верховну Раду свою дружину. Його власна дружина стала йому помічницею, але працює вона на громадських засадах. Тетяна Корявченкова сама за освітою юрист, також чоловік і дружина виховують трьох дітей. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Фото: Юрій Корявченков з дружиною Тетяною (соцмережі)

Колишній "кварталівець" Юрій Корявченков потрапив до Верховної Ради 9-го скликання як мажоритарник від "Слуги народу", він здобув перемогу на 33 окрузі в Дніпропетровській області.

Зараз він є головою підкомітету з питань автомобільних доріг та дорожнього господарства Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури. Корявченков має чотирьох помічників (всі вони співпрацюють з ним на громадських засадах.

До речі, "Юзик" у 2003 році брав участь у створенні компанії Квартал-95, поєднував у Кварталі посаді адміністративного директора та актора.

Знімався у ряді проектів Студії "Квартал 95", в тому числі "Смачна ліга", "Як козаки", "1+1 вдома". Новий рік та інших.