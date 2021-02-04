Бывший бизнес-партнер Вилкула обвинил политика в рейдерстве

Фото: Александр Вилкул (РБК-Украина)

Вадим Нестеренко утверждает, что Вилкул "кинул" его на 6 млн долларов

Владелец агрохолдинга "Ристон", экс-нардеп Вадим Нестеренко обвинил бывшего губернатора Днепропетровской области Александра Вилкула в том, что тот решил "кинуть" его при покупке доли в общем бизнесе.

Как пишут региональные издания, история началась еще в 2010 году. На тот момент у Нестеренко был агрохолдинг, который арендовал 50 гектаров земли и постоянно рос. Но бизнесмен хотел выйти на новый уровень.

В этот момент к нему с предложением выходит совладелец "Днипромлын" и хлебзавода № 10 Константин Паршин. Его партнеры хотели выйти из бизнеса, и Паршин предложил Нестеренко выкупить их долю - 50%. Однако уже через год, в 2011-м, Константина Паршина задерживают в Киеве, и он оказывается в СИЗО.

Вскоре Паршин заявляет, что продал свою долю представителям Александра Вилкула, который тогда был губернатором Днепропетровской области.

По словам Нестеренко, в определенный момент Вилкул заявил, что хочет 50% всего бизнеса, включая поля, где выращивался урожай.

"И я вам скажу, это был далеко не самый плохой вариант - в область не допускались другие донецкие группировки. Его "бизнес-модель" представляла собой не силовой "отжим" чужих предприятий, а тайное вхождение в этот бизнес на условиях 50 на 50: "отдай мне половину - и у тебя не будет проблем", - объясняет Нестеренко.

По итогу, Вадим Нестеренко получил 25 миллионов долларов наличкой и еще 25 - непрофильными активами. В дальнейшем, никаких конфликтов не было.

Однако, после 2014 из-за скачков доллара финансовые показатели были плохие, несмотря на хороший урожай. Вилкул решил выйти из бизнеса и предложил Вадиму Нестеренко выкупить его долю. Сошлись на сумме в 20 миллионов долларов. Нестеренко согласился. Интересы Вилкула должен был представлять Максим Романенко - экс-секретарь Днепропетровского городского совета от "Партии Регионов" во времена Вилкула-губернатора.

Первый транш Вадим Нестеренко передал Вилкулу в Киеве 16 июля 2020 года. Его сумма составляла 2,25 млн долларов. Затем, 24 июля, отдали еще 3,75 млн. В тот же день у нотариуса заверили заход в учредители Нестеренко и выход людей Александра Вилкула. Но уже первого сентября Нестеренко узнал, что его "кинули".

Выяснялось, что по одному из агрохозяйств, "Добробут", существуют документы, заверенные 7 июля, то есть до передачи за него денег, противоположные по смыслу. Причем заверяли их у того же нотариуса. Позже Романенко вывез весь урожай "Добробута". Параллельно, рейдеры якобы начали банкротить "Днипромлын" и 10 хлебзавод. Комплексы переписываются на связанных третьих лиц.

По словам Нестеренко, сейчас в ситуации разбирается главное следственное управление Министерства внутренних дел. Бизнесмен сохранил все переписки, которые подтверждают договоренности с Вилкулом, деньги передавались при большом количестве свидетелей, а в некоторых случаях фиксировались на камеру.

"Нанесенный мне ущерб вполне конкретен, он легко подсчитывается и переводится в цифры. Во-первых, речь идет о 6 миллионах долларов наличными, передача которых представителю Вилкула и самому Вилкулу зафиксирована и задокументирована. Во-вторых, это рыночная стоимость имущества и корпоративных прав пяти хлебозаводов, ООО "Днипромлын" и сопутствующих предприятий холдинга, которая тоже зафиксирована документально. В-третьих, это стоимость активов тех агрохозяйств, сделку по продаже доли, в которых люди Романенка теперь оформляют через суд как недействительную и ничтожную", - заявил Нестеренко в интервью "Кореспонденту".

Также бизнесмен подчеркнул, что будет отстаивать свои законные права в судебном порядке.

"Сегодня время призывов к совести и ответственности прошло. Теперь речь уже идет о выяснении наших финансовых отношений со стороной Вилкула в суде. Я чувствую себя вполне уверенно, мне есть чем подтвердить свои исковые требования. И привычки отступать перед беспределом у меня нет", - подчеркнул Вадим Нестеренко.