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Бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения: терроризирует ради пиара (фото)

Автор: Тетяна Самарук

Бывшая жена ведущего Владимира Остапчука Елена Войченко отреагировала на его обвинения, что она вывезла детей без его ведома в Умань.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

В сторис она ответила бывшему мужу и попросила его прекратить лгать. Также она, в свою очередь, обвинила Владимира в пиаре на семье.

По ее словам, уже почти два года ее и детей непрерывно терроризируют и вовлекают в публичное обсуждение. Также она пишет, что все это ради пиара бывшего мужа.

"Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать!"- написала Войченко.

На чьей же стороне правда, непонятно.

Фото: бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения (instagram.com/olenavoychenko)

Кроме того, она не объяснила действительно запрещает Остапчуку и его родителям видеться с Эмилией и Эваном. Зато эксдружина шоумена опубликовала копию пояснительной записки.

Фото: бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения (instagram.com/olenavoychenko)

Фото: Елена Войченко с детьми (instagram.com/olenavoychenko)

Ранее мы сообщали, что Владимир Остапчук с новой женой отдохнули в Черногории. Пара показала яркие фото с отдыха.

Мы также писали о том, что жена Остапчука объяснила, почему не поехала на похороны его близкого человека.

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Владимир Остапчук