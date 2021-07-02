Бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения: терроризирует ради пиара (фото)

В сторис она ответила бывшему мужу и попросила его прекратить лгать. Также она, в свою очередь, обвинила Владимира в пиаре на семье.

По ее словам, уже почти два года ее и детей непрерывно терроризируют и вовлекают в публичное обсуждение. Также она пишет, что все это ради пиара бывшего мужа.

"Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать!"- написала Войченко.

На чьей же стороне правда, непонятно.

Фото: бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения (instagram.com/olenavoychenko)

Кроме того, она не объяснила действительно запрещает Остапчуку и его родителям видеться с Эмилией и Эваном. Зато эксдружина шоумена опубликовала копию пояснительной записки.

Фото: бывшая жена Остапчука ответила на его обвинения (instagram.com/olenavoychenko)

Фото: Елена Войченко с детьми (instagram.com/olenavoychenko)