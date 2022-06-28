Не бывает чужой беды: от этой истории об украинских беженцах в Грузии у вас навернутся слезы

Эту женщину она заметила в магазине с продуктами. Лена пыталась выбрать продукты для себя с сыном и попросила всего два помидора и два огурца. Она стояла и сжимала в кулаке пакет. Весь ее вид выражал неуверенность.

"Взгляд скользил по свежайшим помидорам, огурцам, баклажанам. Букеты петрушки, кинзы, орегано в первом ряду прилавка поражали красками. Первые черешня, вишня, алые яблоки – что еще надо для счастья. Конец грузинской весны как всегда пылал ароматами.



Ей было около 45. Какая-то юбка, какая-то кофта. Волосы замотаны в пучок. Руки в ссадинах. Явно красивая, но вообще не до этого. Батуми не привык к неприметным женщинам. Она робко развернула пакет, собираясь что-то в него класть.



На пороге лавки появился хозяин. Грузин с красивым носом, внушительным пивным животом, в спортивных штанах и мобильным последней марки в руке. Он остановился в дверях, рассматривая покупательницу. Продавец отлучился.



Я стояла и ждала, когда женщина завершит свою покупку, чтобы купить любимой черешни. Но эта робость… Что-то заставляло за ней наблюдать. Она суетилась. Она опасалась. Что-то было не так. Хозяин посмотрел на меня. Я на него. Что-то не так.



- Простите.. А можно мне 2 огурца и 2 помидора? Мне для ребенка…

- Можно конечно. Выбирайте, – хозяин лавки смотрел все внимательнее.



Женщина выбрала 2 самых маленьких огурца и 2 крошечных помидора. Движения угловатые, огурец выпал из пакета. Я подняла, подала ей. Она виновато улыбнулась в ответ", - пишет Валентина Семилет.

Хозяин магазина и она сама что-то заподозрили, а потом мужчина ее спросил, откуда она. Женщина сказала, что она из Украины - беженцы, она и сын. Из Мариуполя.

"У меня в горле встал комок. Почему я не провалилась под землю от стыда за всю планету. За все достижения мира, за все дипломатические межконтинентальные саммиты, за все флаги и политические рукопожатия.



- Клади еще, – хозяин сгреб огромной лапой кучу огурцов. Помидоры, лук, картошка. Следующий пакет. Черешня, вишня. Зелень. Еще пакет. Болгарский перец, кабачки, капуста. – Ещё, - он с яростью запихивал в пакеты все, что попадалось под руку.



- Неет, простите, мне столько не надо, я немного хотела для сына… У меня нету…- ее плечи сжались, пальцы цеплялись друг за друга. Она стояла, не понимая что происходит.



- Что вам еще надо? – хозяин выпрямился, пот стекал у него по лбу, - у вас сыр есть? А мясо? Джемал! - крикнул он в соседнюю лавку и на грузинском перечислил, - Сыр голову большую, мясо, фарш, пельмени развесные.



Мясник исчез внутрь собирать заказ. Женщина стояла и плакала", - добавила автор поста.

Валентина Семилет призналась, что она тоже стояла и плакала. Ей было неудобно, что человек может ее неправильно понять. Она положила украинке руку на плечо, а та повернулась, посмотрела ей в глаза и зарыдала у Валентины на плече.

"Я не буду вам даже рассказывать, что я чувствовала. Что чувствовал человек, выбравшийся из-под огня, завалов, голодных 2 недель холода, трупов по улицам, и которого вдруг обняли на улице незнакомого города, я даже представлять не хочу.

У ног выросла куча пакетов. Джемал подарил две бутылки лимонада и коробку мороженого. Бабушка с семечками, хромая, подошла и протянула полный пакет свеже жареных "для ребенка возьмите".

С соседней лавки прибежали с чурчхелами. Хозяин бакалейной лавки Анзор вызвал такси и велел отвезти все на квартиру, хотя это тут за углом, но как она дотащит. "Ты что такое говоришь какие деньги я с тебя могу взять", - продолжила Валентина.

С украинкой Леной сейчас она держит связь и помогает всем, чем может. И не только ей - и другим по возможности. Все, что у Лены осталось от прошлой жизни - это сын, сумка хаотично набросанных вещей и 200 долларов. У многих нет и этого.

"Знаете, что самое важное у грузин? Не саперави, нет. Ни хинкали, ни песни и ни танцы. Даже ни великие стихи Николоза Бараташвили и Тициана Табидзе, ни гениальные поэмы Шота Руставели и Ильи Чавчавадзе, ни великие картины Ладо Гудиашвили и Елены Ахвледиани.

Ни феноменальные драматические постановки и тончайшая актерская игра. Самое важное – это то, что у грузин не бывает чужой беды. Это сопереживание, отзывчивость и добросердечность. Это сплоченность в желании помочь. Другу, брату, прохожему, незнакомому – одинаково сердцем. Потому что не бывает чужой беды.

Потому что только протянутая рука спасает того, кто упал, и того, кто протянул. И грузины это знают, наверно, лучше всех на планете. Нет боли, которую человек должен выносить в одиночку. Ты вне силы, значит ты достоин помощи. Спасибо, что даешь мне возможность помочь.



Никто не возьмет на себя грех пройти мимо горя. Грузины не идеальны, далеко не идеальны, и я это знаю, как никто другой.

И обманут, и обсчитают и лишнее вытянут и ляпнут что-нибудь. Но это пока вы здоровы, бодры и веселы. Когда вас согнет, грузин первый встанет рядом. И в такие минуты решается Человек ты или так, недоэволюционировавший хомо сапиенс. Успеем ли мы помочь. Пока ты в Грузии, ты не один", - резюмировала Валентина Семилет.