Бюрократія перемогла здоровий глузд: 10 секунд перетворили рейс до Мюнхена на 12 годин пекла!

Проблеми з польотом почалися вже на старті

Фотограф BILD Даніель Шарінгер був одним із пасажирів цього злощасного рейсу. Він повертався до Мюнхена після виступу Гейно на Майорці, де зібралося 5000 фанатів. Рейс мав вилетіти о 20:35 і приземлитися в Мюнхені о 22:40, але вже на старті почалися затримки. Літак A321 вилетів лише о 22:52, а заявлена тривалість польоту становила 2 години 15 хвилин.

Пасажирів попередили, що вони мають спеціальний дозвіл на посадку в аеропорту Мюнхена до 00:30, оскільки там діє сувора заборона на нічні рейси з опівночі.

Літак почав заходити на посадку…і знову злетів

Все складалося інакше. І замість безпечної посадки, літак знову злетів у повітря. Пасажири з жахом дивилися, як віддаляється посадкова смуга.

"Ми вже могли бачити злітно-посадкову смугу, шасі було опущено, а потім пілот раптово злетів. Капітан оголосив приголомшливу новину: "Шановні пасажири, мені дуже шкода, але нам довелося знову злетіти, і нас перенаправляють ... Згідно з правовими нормами, нам не дозволяється приземлятися в Мюнхені після 00:30". Ліміт часу було перевищено на всього 10 секунд" , - розповів Шарінгер.

Хан замість Мюнхена і купа пересадок

Замість Мюнхена, літак попрямував до бюджетного аеропорту Хан у регіоні Хунсрюк, що за 380 кілометрів. Звідти пасажирів чекала 111-кілометрова поїздка автобусом до аеропорту Франкфурта, яка зайняла близько півтори години.

Пасажирка Кріссі була розлючена: "Я не спала жодної хвилини, довелося реєструватися та тягати багаж. У Хані не було жодної інформації, навіть питної води не було".

Даніель Шарінгер додав: "Ми прибули о 4:30 ранку, потім чекали на наступний рейс до Мюнхена, який вилітав о 6:50 ранку, і прибули близько 8 ранку. Через десять секунд весь переліт коштував мені 12 годин. Бюрократію поставили вище здорового глузду".

Чому дозвіл не дали?

BILD звернувся за коментарем до відповідального Міністерства транспорту Баварії. Речник пояснив: "Будь-хто, хто приземляється після півночі, потребує винятку, і його необхідно надати до польоту. Пілот спочатку подав заявку на виняток до півночі, і її було схвалено. Потім він, очевидно, зрозумів, що не встигає, і попросив ще один виняток".

Але, як додав речник, "заявку на винятки завжди потрібно подавати до вильоту, тому заявку більше не можна схвалити".

Речниця авіакомпанії Condor повідомила, що затримки були спричинені попереднім рейсом, через що літак не зміг вилетіти вчасно.

"Ми щиро перепрошуємо постраждалих пасажирів за будь-які незручності, які це могло спричинити", - додала вона.