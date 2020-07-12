Бюджетный отпуск в Украине: пять нестандартных направлений

Отдых в Украине в 2020 году (Коллаж РБК-Украина)

Пять областей Украины, которые можно посетить во время отпуска и отдохнуть без больших затрат

Карантин в Украине в связи с эпидемией коронавируса существенно ограничил возможности по отдыху в летний период. Большинство стран Европы не готовы принимать туристов, а в Украине не все области успешно справляются с коронавирусом. Однако в нашей стране есть интересные места, которые можно посетить этим летом.

Аналитики популярного украинского портала рассказали для Styler, где в Украине можно отдохнуть в этом году недорого, но интересно.

Умань и Букский каньон

В направлении Умани больше интересных мест, чем может показаться. Этот город стоит посетить в первую очередь ради дендропарка "Софиевка". При этом сама по себе Умань хранит богатую историю, и прогулка по ней скучной уж точно не покажется. Всего в часе езды от города, рядом с пгт Буки, находится живописный Букский каньон, экскурсия по которому запомнится вам надолго. Остановиться можно в самой Умани: однокомнатная или двухкомнатная квартира обойдется в среднем от 500 гривен в день, целый дом можно арендовать за 800 гривен в сутки.

Херсонская область

С туристической точки зрения Херсонская область представляет собой не только морские курорты. Эта степная часть страны славится одними из самых уникальных локаций не только Украины, но и Европы. Здесь можно понаблюдать за редкими животными в природной среде обитания, посетив биосферный заповедник Аскания-Нова (записаться на экскурсию стоит заранее), побывать в одном из самых больших песчаных массивов Европы — Алешковских песках и запомнить на всю жизнь потрясающие виды с вершин Станиславских круч на берегу Днепро-Бугского лимана. Арендовать жилье для таких путешествий лучше всего в самом Херсоне. Однокомнатная обойдется от 450 гривен в сутки, двух или трехкомнатная – от 550 гривен. Аренда дома – от 1000 гривен.

Николаевская область

Соседняя Николаевская область сможет удивить не меньше, ведь здесь находятся раскопки античного города и центра одноименной древнегреческой колонии, основанной в 7 веке до н.э. — Ольвии, которая теперь носит статус национального заповедника. Находится он на берегу Днепро-Бугского лимана, около села Парутино. Еще одной уникальной достопримечательностью области является Актовский каньон, расположенный рядом с одноименным селом. Местные пейзажи можно назвать не иначе как чудом природы, высота скал здесь порой достигает 40-50 метров. Арендовать жилье можно в самом Николаеве: за одну комнату тут просят от 380 гривен в сутки. За две комнаты – 500 гривен, за три – 900 гривен. Дом на большую компанию можно арендовать от 800 гривен в сутки.

Тернопольская область

Тернополь, сам по себе является местом, где есть что посмотреть. Будет интересно остановиться в городе и путешествовать по красотам региона. К приезду можно арендовать жилье, выбрав квартиру "по душе": однокомнатная стоит в среднем 500 гривен в сутки, а двух- и трехкомнатная — от 600 грн.

Тернопольская область богата красивейшими замками и природными достопримечательностями. Можно посетить замки в Збараже и Скалате. Также весьма живописны Днестровский каньон в районе городка Залещики, Джуринский водопад и Оптимистическая пещера — самая длинная гипсовая пещера мира. Все три локации находятся довольно недалеко друг от друга.

Черниговская область

Не оставит равнодушным и поездка в Черниговскую область. Здесь расположена и бывшая казацкая столица Батурин, с дворцом Кирилла Разумовского и цитаделью, и национальный заповедник Качановка, созданный на основе дворцового ансамбля и парка. Окунуться в красоту природы Поселья можно в Межречинском природном парке, а Голубые озера рядом с селом Олешня запомнятся своей чистой родниковой водой. Жилье лучше всего снять в Чернигове, так как в городе есть много исторических достопримечательностей. Однокомнатная квартира обойдется от 400 гривен в сутки, двухкомнатная от 500 гривен, три комнаты – от 650 гривен, а дом для компании – 750 гривен в стуки.

Напомним, ранее мы писали о том, как не попасть в ловушку мошенников при аренде жилья на курортах Украины.