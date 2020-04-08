Бюджет Украины изменили: сколько выделят на борьбу с коронавирусом

Бюджет Украины 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Правительство Украины внесло правки в бюджет и выделило деньги в Фонд борьбы с коронавирусом

Бюджет Украины 2020 потерпел изменения. Кабинет министров внес правки, и теперь Фонд борьбы с коронавирусом получит 66 млрд 342 млн грн. При этом Минздраву выделят 15,8 млрд грн.

Кроме того, правительство решило выделить деньги и на другие нужды. Минсоцполитики выделят 10,6 млрд грн. В Госфонд регионального развития вернут 4,9 млрд грн.

Кто еще получит деньги

Офис президента получит еще 7 млн грн.

Судовая система получит 1 млрд грн.

На выборы оставят 1 млрд грн.

САП получит 21 млн грн.

ГБР - 33 млн грн.

НАПС - 16 млн грн.

Украинский культурный фонд получит еще 150 млн грн. Общий бюджет - 400 млн грн.

Институт книги получит еще 50 млн грн. Общий бюджет - 100 млн грн.

Министерство молодежи и спорта - 100 млн грн.

Нацакадемия наук - 300 млн грн.

Патриотическое кино - 50 млн грн.

Школы получат еще плюс 500 млн грн.

Аграриям сократили бюджет на 1,5 млрд грн.

Напомним, что в Ивано-Франковске разгорается скандал после того, как родные умершего от COVID-19 рассказали, что врачи отказывались его госпитализировать и делать тесты на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось о том, что в одной из воинских частей в Ивано-Франковской области от коронавируса погибла военнослужащая. Женщину две недели лечили от ОРВИ.